Vietri di Potenza, lite a colpi di katana tra pensionati

2 minuti per la lettura

Violenta lite a colpi di katana tra pensionati per il parcheggio dell’auto: un uomo arrestato a Vietri di Potenza. La vittima colpita alla nuca e trasportata in ospedale.

VIETRI DI POTENZA (POTENZA) – Una lite tra anziani nata per un parcheggio finisce a colpi di katana. È accaduto a Vietri di Potenza, dove i Carabinieri hanno fermato un pensionato con l’accusa di tentato omicidio. Sabato scorso i militari sono intervenuti in un’abitazione a seguito di una segnalazione di una violenta lite tra due uomini, entrambi residenti a Vietri, nata per una controversia legata al parcheggio di un’autovettura. La lite, per la sua estrema futilità, ha avuto un epilogo inatteso e drammatico: uno dei contendenti ha impugnato e utilizzato una katana, arma bianca dalla lama lunga circa 50 centimetri e illegalmente detenuta, colpendo l’antagonista alla parte posteriore del capo.

L’INTERVENTO RAPIDO E IL FERMO PER TENTATO OMICIDIO

La rapidità con la quale i militari dell’Arma hanno raggiunto il luogo del fatto è stata cruciale: i carabinieri hanno potuto ricostruire immediatamente la dinamica e assicurare l’aggressore alla giustizia, mentre la vittima, soccorsa da un familiare, è stata trasportata presso la struttura sanitaria del capoluogo, non in pericolo di vita bensì con lesioni fortunatamente meno gravi di quanto atteso. A fronte della gravità delle condotte emerse, i carabinieri hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto dell’aggressore per il reato di tentato omicidio ponendo sotto sequestro l’arma bianca.

ARRESTI DOMICILIARI PER L’INDAGATO

Espletate le formalità di rito, l’uomo fermato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria potentina. Nel pomeriggio di mercoledì, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha disposto per l’indagato, per il quale, si ricorda, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’APPELLO DEI CARABINIERI: PRONTEZZA E VIGILANZA

“I vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, incoraggiando i cittadini ad un immediato ricorso al Numero Unico per le Emergenze 112 o alle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio, sottolinea come la prontezza dell’intervento e la costante vigilanza siano strumenti indispensabili per prevenire l’escalation di violenza, soprattutto in situazioni che, come questa, dimostrano quanto la degenerazione della conflittualità, anche per futili motivi, possa condurre a conseguenze potenzialmente drammatiche” si legge nel comunicato stampa dell’Arma.