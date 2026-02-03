Morte sul lavoro, un lucano travolto dal cemento a Guidonia Montecelio

2 minuti per la lettura

Morte sul lavoro: perde la vita travolto dal cemento un 55enne lucano a Guidonia Montecelio in provincia di Roma

Travolto dal cemento all’interno della Buzzi Unicem di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, è morto nel pomeriggio di ieri (2 febbraio 2026) un operaio di 55 anni. Si chiamava Diego Paniccia, 58 anni, ed era originario di Lagonegro ma residente a Lauria. Dipendente di una ditta esterna, era addetto alla pulizia di un silos. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto bloccato e ha inalato polvere di clinker, componente base per la produzione di cemento. Sul posto le forze dell’ordine e gli ispettori del lavoro dell’Asl Roma 5 che dovranno fare chiarezza sulla dinamica e sulle cause dell’incidente. Sgomento tra i colleghi dell’uomo, che lascia due figli. Nonostante i tentativi di rianimazione per lui non c’è stato niente da fare.

I SINDACATI: “CI ASPETTIAMO SI FACCIA PRESTO CHIAREZZA SULLA DINAMICA”

Secondo le informazioni raccolte dalla Cgil e la Fillea Cgil di Roma e Lazio, congiuntamente alla Cgil e alla Fillea Cgil di Rieti Roma Est Valle dell’Aniene “il lavoratore, dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasto travolto dal materiale grezzo durante le operazioni di pulizia dei silos”. Una dinamica su cui, dichiarano i sindacalisti in una nota, “ci aspettiamo si faccia al più presto chiarezza, per accertare le responsabilità e capire come sia potuto accadere un episodio del genere”.

“Dall’inizio dell’anno è la terza vittima del lavoro accertata nel Lazio e, ancora una volta, nella filiera degli appalti. È inaccettabile che il lavoro continui ad essere causa di morte e sofferenza per chi per vivere deve lavorare e per i loro familiari, a cui siamo vicini ed esprimiamo tutto il nostro sostegno. Continueremo a mobilitarci per fermare questa strage e affinché le istituzioni facciano la loro parte, a partire dall’attuazione del piano regionale sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”.