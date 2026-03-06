Filiano, caricato e ucciso dal suo toro

2 minuti per la lettura

Tragedia a Filiano, nel potentino, muore sul lavoro un allevatore di 57 anni ucciso da un toro nell’azienda di famiglia. Inutili i soccorsi del 118: Guglielmi è deceduto sul colpo. Indagano i carabinieri

A Filiano, nel Potentino, un 57enne aggredito e ucciso da un toro. Si tratta di Leonardo Guglielmi. L’uomo stava facendo rientrare gli animali nella stalla dell’azienda di famiglia, che gestisce assieme alla moglie, quando il toro lo ha caricato ferendolo mortalmente.

FILIANO, ALLEVATORE CARICATO DAL SUO TORO CHE LO FERISCE MORTALMENTE

L’allevatore stava svolgendo una delle operazioni più routinarie per chi gestisce bestiame di grossa taglia: stava facendo rientrare il toro all’interno della stalla o del recinto protetto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, l’animale si è improvvisamente innervosito, scagliandosi con estrema violenza contro il 57enne. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, 4 marzo 2026. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Potenza insieme al medico legale che ha constatato il decesso.

UCCISO DA UN TORO NELL’AZIENDA DI FAMIGLIA, LE INDAGINI DEI CARABINIERI

I militari dell’Arma sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, l’ennesima “morte bianca” legata ai delicati e spesso pericolosi ritmi del comparto agricolo e zootecnico. «Il lavoro agricolo è fatto di passione, sacrificio e presenza quotidiana nei campi, spesso in condizioni difficili. C’è dolore per quanto accaduto – ha sottolineato in una nota Carmine Cicala, Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata – La tragica scomparsa di Leonardo Guglielmi, agricoltore di Filiano, colpisce profondamente tutta la comunità lucana. A nome mio personale e dell’Assessorato alle Politiche Agricole della Regione Basilicata esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore».

LA VICINANZA ALLA FAMIGLIA DELL’ASSESSORE CICALA E DEL SINDACO DI FILIANO

«Il lavoro agricolo è fatto di passione, sacrificio e presenza quotidiana nei campi, spesso in condizioni difficili. Oggi – ha concluso Cicala – tutta la Basilicata si stringe attorno alla comunità di Filiano». La comunità di Filiano è profondamente scossa per la tragedia. Il sindaco di Filiano ha espresso cordoglio ufficiale per la morte dell’uomo, definendolo «un lutto che colpisce tutta la comunità».

Gli incidenti che coinvolgono i tori non sono frequenti, ma anche in passato hanno causato vittime. Lo scorso ottobre un 63enne era stato attaccato e ucciso da un toro in Tirolo, nella zona di Pfunds. L’incidente era avvenuto mentre l’allevatore, insieme al fratello, stava portando due mucche e il toro in un prato recintato.