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Incidente a Latronico, l’auto esce di strada e prende fuoco: morto 72enne, finito in un canale sulla bretella con la Sinnica della Sp 142.

LATRONICO (POTENZA) – Un nuovo incidente mortale sulle strade della Basilicata. A perdere la vita è stato un uomo di 72 anni di Latronico, Lello Filpi, rimasto coinvolto in un drammatico sinistro avvenuto lungo la strada provinciale 142, nel tratto della bretella Sinnica–Latronico. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo stava percorrendo quell’arteria quando, per cause che restano ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’automobile. Il veicolo è uscito dalla carreggiata finendo la sua corsa in un canale ai margini della strada. L’auto ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per domare le fiamme.

Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Lauria a spegnere l’incendio recuperare il corpo di Filpi. Nell’area dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Latronico e quelli della compagnia di Lagonegro, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

INCIDENTE STRADALE A LATRONICO, IL CORDOGLIO DI GIANNI PITTELLA AL 72ENNE MORTO: IL RICORDO DI UN UOMO STIMATO

Gianni Pittella, ex sindaco di Lauria, lo ha ricordato «Aveva l’eleganza dei modi e del portamento, ma soprattutto quella più rara: l’eleganza del cuore. Un vuoto grande, che il tempo non potrà colmare, ma che la memoria saprà custodire con affetto».