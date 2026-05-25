Venosa, incidente mortale sulla statale 93

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Un uomo ha perso la vita in un incidente mortale, a Venosa, sulla strada statale 93. Fatale l’impatto della moto di grossa cilindrata contro un guardrail

VENOSA – Un lucano di 50 anni ha perso la vita a seguito di un’incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di ieri, domenica 24 maggio 2026, lungo la Strada statale 93. L’incidente è avvenuto nei pressi di Venosa. L’uomo, residente in un comune poco distante dalla città di Orazio, era alla guida della sua moto – una moto di grossa cilindrata – quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail.

INCIDENTE MORTALE A VENOSA, MOTOCICLISTA PERDE LA VITA SULLA STATALE 93

Un impatto violento che gli è stato fatale. Il cinquantenne è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i Carabinieri della Compagnia di Venosa e il personale del “Basilicata soccorso”. I sanitari hanno hanno fatto il possibile per rianimare l’uomo, per circa un’ora, senza però riuscirci. Troppo violento l’impatto e le ferite riportate

Nell’incidente, che è costato la vita al cinquantenne lucano, non sono stati coinvolti altri mezzi.

Fino al tardo pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio 2026, sul luogo dell’incidente hanno operato gli uomini dell’Arma e gli agenti della Polizia stradale.

Toccherà a loro stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto il magistrato di turno della Procura di Potenza – magistrato che ha delegato alla Stradale e ai Carabinieri gli accertamenti – ha disposto il sequestro della moto guidata dall’uomo. Non solo. Al momento la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che molto probabilmente deciderà di effettuare l’autopsia e gli esami tossicologici e alcolemici.

VENOSA, DUE MOTOCICLISTI FUORI STRADA, FERITI



Quello di Venosa non è stato, purtroppo l’unico incidente che si è verificato ieri, domenica 24 maggio 2026. Sempre nel corso della mattinata un uomo e duna donna, a bordo di una moto, sono finiti fuoristrada mentre percorrevano, con altri motociclisti, la Strada statale 92. Poco prima dell’incidente mortale che si è verificato a Venosa lungo la Statale 92 , tra Gallicchio e Missanello, sono rimasti feriti due motociclisti, trasferiti in codice rosso al San Carlo di Potenza. I due motociclisti erano in compagnia di altri centauri.

Anche in questo caso sono intervenuti sul posto i carabinieri e il personale del “Basilicata soccorso”.

Da chiarire la dinamica dell’incidente.

BASILICATA, INCIDENTI STRADALI

In pochi giorni sono saliti a tre gli incidenti che si sono verificati in Basilicata. Lo scorso 21 maggio un grave incidente si è verificato lungo la Strada statale 103, nel territorio di Moliterno.

A perdere la vita è stata una donna originaria di Sarconi, alla guida di una Fiat Panda.

La donna, madre di tre figli, mentre era alla guida di una Fiat Panda, è uscita di strada, dopo una curva, schiantandosi in un terreno. Anche per lei non c’è stato nulla da fare.