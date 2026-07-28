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Rionero, incendio in una casa: due persone vive per miracolo. Tragedia sfiorata in via Alessandrini. L’autista del 118 salva due persone. Il personale sanitario era sul posto a seguito del malore di un vicino.

RIONERO (POTENZA) – Tragedia sfiorata nella notte in Via Emilio Alessandrini, dove due uomini sono vivi per miracolo dopo che un violentissimo incendio ha completamente distrutto la loro abitazione. La struttura e tutto ciò che vi era custodito all’interno sono andati interamente carbonizzati. Il disastro non si è trasformato in una strage solo grazie all’eroismo e alla prontezza di riflessi dell’autista di un’ambulanza del 118. Il personale sanitario si trovava in zona intorno alle ore 01:30 per soccorrere un cittadino colto da un malore improvviso. Mentre si accingeva a prestare il primo soccorso, l’autista dell’ambulanza ha notato delle fiamme e delle dense nubi di fumo sprigionarsi violentemente dalla finestra della casa adiacente. Intuendo immediatamente la gravità della situazione e il pericolo mortale per chiunque si trovasse all’interno, l’autista si è fiondato verso l’edificio.

INCENDIO IN UNA CASA DI RIONERO: L’ALLARME E IL SALVATAGGIO MIRACOLOSO GRAZIE AL 118

L’operatore ha iniziato a suonare il citofono con insistenza disperata e continuativa, senza desistere, fino a quando il forte rumore non è riuscito a svegliare i due inquilini che stavano dormendo profondamente. Destati dal sonno e resisi conto della trappola di fuoco, i due uomini sono riusciti a uscire di casa e ad abbandonare l’edificio appena in tempo, pochi istanti prima che il rogo divorasse l’intero appartamento.Sul posto sono poi intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Melfi per domare l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Per i due residenti, visibilmente sotto shock, si registrano solo i sintomi di una leggera intossicazione da fumo, curata sul posto. La casa e tutti gli affetti personali contenuti al suo interno sono andati completamente perduti, ma le due vite umane sono state salvate da un tragico destino solo grazie a quel citofono suonato senza sosta.