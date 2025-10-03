Potenza: Telesca, appalti e operai finti. «Scandalo senza precedenti»

3 minuti per la lettura

Critiche a Telesca per la gestione degli appalti agli amici degli amici, presentata un’interrogazione; il Centrodestra: «Gli operai finti, scandalo senza precedenti»

«UNO scandalo senza precedenti». Questa la considerazione riservata, ieri (2 ottobre 2025), dalla minoranza comunale all’articolo con cui l’Altravoce – Quotidiano della Basilicata ha svelato l’affidamento dei lavori di rifacimento del tetto della scuola Sinisgalli a una ditta di comunicazione vicina agli amici del sindaco Vincenzo Telesca.

«Siamo all’assurdo. Il Comune di Potenza arriva addirittura a “comprare lavori edili da un negozio di informatica e comunicazione”»: così in una nota a firma di Antonio Vigilante più Carmen Galgano (Fratelli d’Italia), Antonella Vaccaro (Forza Italia), Alfonso Nardella (Lega), Massimiliano Di Noia (Noi Moderati), Bruno Saponara (Italia Viva – Orgoglio Lucano), Vincenzo Aiello (Potenza Civica), Francesco Fanelli (Fanelli Sindaco) e Antonella Tancredi (Gruppo Misto).

I consiglieri comunali di opposizione parlano di un «ennesimo caso di affidamento diretto a dir poco sconcertante».

LO SCANDALO TELESCA: APPALTI AGLI AMICI DEGLI AMICI E OPERAI FINTI

«I lavori di rifacimento della palestra della scuola Sinisgalli sarebbero affidati a una società con sede a Lamezia Terme, la cui visura camerale parla chiaro – agenzia di stampa, marketing, comunicazione e pubblicità – niente a che vedere con edilizia, manutenzioni o lavori pubblici. Un fatto gravissimo, che dimostra il livello di superficialità e di opacità con cui questa amministrazione gestisce i soldi dei cittadini».

«Si calpesta il buon senso, riducendo il Comune a un ente che assegna lavori edili come semplici commesse pubblicitarie», insistono gli esponenti dell’opposizione annunciando la presentazione di un’interrogazione consiliare per chiedere al sindaco e all’assessore competente «di chiarire immediatamente” una serie di quesiti». Vale dire «come hanno verificato i requisiti» della società in questione, la Shake srls di Lamezia Terme.

E poi «quale visura camerale è stata consultata» per appurarsi dell’iscrizione al registro delle imprese per questo tipo di attività. Infine: «Come si può scrivere in una determina che la ditta avesse “pregresse esperienze” nel settore edilizio quando dai registri ufficiali risulta tutt’altro?».

«Il Comune non può continuare a gestire affidamenti come se fossero favori agli amici degli amici – concludono gli esponenti del centrodestra potentino – Siamo di fronte a un caso che, se dovesse rivelarsi confermato come gli atti riportano, mina la credibilità delle istituzioni nella liceità delle procedure e non può passare sotto silenzio. La città merita trasparenza, rigore e rispetto delle regole. Come opposizione denunceremo con forza in Consiglio Comunale questo scandalo, chiedendo precise responsabilità politiche e amministrative».

I LAVORI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SINISGALLI

I lavori di rifacimento del manto di copertura tetto della palestra della scuola Sinisgalli, stando a quanto verificato da l’Altravoce – Quotidiano, risultano affidati senza gara a giugno alla Shake srls. Nei giorni scorsi, quindi, il dirigente dell’Ufficio manutenzione del patrimonio, Vito Di Lascio, ha preso atto della fine degli stessi e del “collaudo” effettuato dal «responsabile tecnico dell’ufficio sport».

Quindi ha disposto la liquidazione dei 29.280 euro pattuiti. Come si sia arrivati a individuare questa ditta nella determina di affidamento non lo si spiega. Il dirigente comunale racconta di un sopralluogo effettuato con «il supporto della ditta Shake srls». Poi di un preventivo chiesto e ottenuto dalla medesima ditta a fine maggio. Infine dà atto «che è stato individuato sul Portale e-procurement del Comune di Potenza l’operatore economico Shake srls P. Iva: 03853390791, “in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento” e disponibile ad eseguire lavori».

A febbraio proprio la Shake srls era finita agli onori delle cronache per altri strani affidamenti diretti e i suoi collegamenti con un grande amico del sindaco Vincenzo Telesca come l’editore potentino Giuseppe Postiglione.