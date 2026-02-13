2 minuti per la lettura

Potenza, case popolari, al via il nuovo bando, tra i requisiti quello di non dichiarare, in famiglia, redditi per più di 17mila euro. Precedenza ad anziani e gruppi deboli.

POTENZA- È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, di quelli recuperati o che si dovessero rendere disponibili (alloggi di risulta). Lo ha reso noto, ieri, il Comune sottolineando che i requisiti richiesti sono la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, o in alternativa il possesso di carta di soggiorno, residenza o attività lavorativa principale a Potenza. Più un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a 16.966,80 euro. I requisiti debbono essere posseduti alla data di ieri, 12 febbraio 2026, che corrisponde al momento di pubblicazione del Bando di Concorso, nonché al momento dell’assegnazione. Inoltre devono permanere in costanza di rapporto.

CATEGORIE PROTETTE E RISERVE PER L’EMERGENZA ABITATIVA

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli oltre a essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d’ufficio in un elenco speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l’individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie non superiore a 75 metri quadri, che saranno ripartiti fra le altre categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati. Medesima procedura si seguirà per i nuclei familiari con presenza di persone con disabilità, riconosciute invalide totali con difficoltà di deambulazione, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terra nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con caratteristiche particolari di accessibilità. E’ riservata un’aliquota del 20% degli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa.

CASE POPOLARI A POTENZA: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TERMINI DI SCADENZA

La domanda di partecipazione deve essere debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, e presentata a entro e non oltre le ore 12 del giorno 13 aprile 2026 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, accessibile sul sito del Comune di Potenza cliccando sul seguente link: https://sibyl-online.it/?pa=Potenza compilando l’apposito modulo. Dal Comune hanno sottolineato che «non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine». Il bando è consultabile sul sito internet del Comune di Potenza al link: https://www.comune.potenza.it/sito/avviso/25212915-bando-per-lassegnazione-di-case-popolari-edilizia-sovvenzionata.