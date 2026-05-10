Potenza, Bucaletto: 195 domande per 115 alloggi, resta emergenza casa

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A Potenza 195 richieste per i 115 alloggi di Bucaletto. Lacorazza (Pd): «La norma ha funzionato, ora servono nuovi interventi». Emergenza abitativa ancora aperta

POTENZA – Sono 195 i richiedenti rispetto ai 115 alloggi disponibili per il quartiere di Bucaletto a Potenza. Lo ha reso noto il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Piero Lacorazza che ricorda come «la norma regionale su Bucaletto abbia funzionato». Un funzionamento che sicuramente è dovuto alle domande al numero di domande presentate ma che, però, deve fare i conti con gli ottanta cittadini che rimarranno senza casa e quindi l’emergenza abitativa comunque rimane.

POTENZA, BUCALETTO, RESTA L’EMERGENZA ABITATIVA



«Ora – ha detto l’esponente del Pd – Regione, Comune e Ater di Potenza si attivino per un intervento aggiuntivo se gli aventi diritto sono più degli alloggi disponibili». Intervento aggiuntivo necessario visti i numeri che proprio Lacorazza ha reso noti alla luce della «delibera di giunta del 7 maggio scorso del Comune di Potenza».

Chi «poteva accedere a questa “graduatoria speciale” secondo la norma che abbiamo scritto e voluto, approvata all’unanimità dal consiglio regionale? / si legge in una nota / I residenti nelle aree interessate dagli interventi di riqualificazione, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 dell’articolo 3 della legge regionale del 2007; le persone che risultano beneficiarie di contributi per l’autonoma sistemazione abitativa per assegnatari di strutture prefabbricate, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 dell’art. 3 della legge regionale del 2007».

LACORAZZA: «BUCALETTO, DATO CERTO E INEQUIVOCABILE»

Il capogruppo del Pd in consiglio regionale ha aggiunto che «siamo di fronte ad un dato certo ed inequivocabile: 195 richieste. Ora si dovrà procedere per verificare i requisiti e stilare la graduatoria che determinerà, tra questi 195 richiedenti, gli aventi diritto all’assegnazione dei 115 alloggi finanziati dal Pinqua e dall’Iti urbano».

La «“norma Bucaletto” – ha concluso Lacorazza – ha funzionato. Si tratterà di capire se vi saranno aventi diritto in numero superiore ai 115 alloggi oggi programmati, ragione per cui abbiamo già chiesto, e continueremo a farlo, che Regione, Comune e Ater di Potenza si attivino, attraverso il Piano Casa approvato dal Governo nazionale, affinché, grazie a un intervento aggiuntivo, si possa sanare definitivamente l’emergenza abitativa nata 46 anni fa a Bucaletto, una ferita storica che è tempo di sanare».

LA NORMA BUCALETTO

A oggi, a Bucaletto, 66 appartamenti sono stati finanziati tramite il piano Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell-abitare) e 49 appartamenti sono realizzati tramite i fondi Iti (Investimento territoriale integrato) “Sviluppo urbano” , suddivisi in tre edifici. La consegna di una prima parte degli alloggi era inizialmente prevista per questa primavera ma ha subito una proroga mentre il termine per il completamento dell’intero lotto è fissato al prossimo 31 dicembre.