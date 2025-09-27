Sanità a Potenza, aperta clinica privata: 20 milioni di investimento e 80 posti letto

2 minuti per la lettura

È stata inaugurata a Potenza la clinica privata Policura Hospital: 80 posti letto per rafforzare la sanità e l’offerta regionale.

POTENZA – Una struttura moderna, tecnologicamente avanzata e destinata a diventare un punto di riferimento sanitario per la Basilicata. È stata inaugurata questa mattina, 27 settembre 2025, la Policura Hospital, la nuova clinica privata realizzata dalla società Cliniche della Basilicata nella città di Potenza, capoluogo lucano. Numeri importanti: 80 posti letto, sei livelli distribuiti su oltre 10 mila metri quadrati, una dotazione di reparti che spazia dalla chirurgia generale all’ortopedia, dalla traumatologia alla diagnostica avanzata, con circa 60 tra medici e infermieri impiegati stabilmente. L’investimento complessivo sfiora i 20 milioni di euro.

«Il nostro obiettivo è offrire un’assistenza sanitaria moderna e accessibile, con servizi di eccellenza che siano complementari al sistema sanitario regionale», ha spiegato l’amministratore delegato, Adriano Trupo, nel corso della cerimonia di apertura. Sulla stessa linea il direttore sanitario, Rocco Maglietta, che ha sottolineato: «Abbiamo puntato non solo sull’innovazione tecnologica, ma anche sul comfort per i pazienti».

SANITà: APERTA LA CLINICA PRIVATA PER SALUTE DEI CITTADINI DI POTENZA: PUBBLICO E PRIVATO IN SINERGIA

All’inaugurazione era presente anche l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, che ha rimarcato l’importanza della sinergia pubblico-privato: «La Basilicata è la quarta regione italiana per mobilità attiva, segno che le strutture private accreditate non competono con il sistema pubblico, ma lo integrano nell’offerta dei migliori servizi sanitari».

L’iter per l’accreditamento della Policura Hospital al Sistema Sanitario Nazionale è in fase di completamento. Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione, Vito Bardi. «Lì dove ci sono difficoltà e liste d’attesa troppo lunghe, è fondamentale intervenire sul territorio. Sono fiducioso che il servizio sanitario diventi sempre più competitivo in Basilicata». Con l’apertura della nuova clinica, la sanità lucana si arricchisce dunque di una realtà che ambisce a ridurre i tempi di attesa. MA, anche, ad attrarre pazienti anche da altre regioni e a rafforzare l’offerta sanitaria del territorio.