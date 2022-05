Paura in Casertana-Rotonda: il defibrillatore salva il portiere lucano

1 minuto per la lettura

Il Rotonda Calcio esce sconfitto per 2-0 dal “Pinto” di Caserta, ma la notizia più importante arriva dall’ospedale e riguarda le condizioni di Vladislavs Kapustins, giovane portiere dei biancoverdi che a metà ripresa è rimasto a lungo terra privo di sensi dopo uno scontro di gioco, e la cui vita è stata salvata da un massaggio cardiaco e dal defibrillatore.

Il calciatore, giunto nel nosocomio già cosciente, è vigile ma purtroppo gli è stata riscontrata una frattura al cranio ed è rimasto sotto osservazione.

Il dramma si è sfiorato al 22’: l’estremo difensore classe 2002 rimane privo di sensi in seguito ad uno scontro su una uscita a terra e gioco che resta fermo a lungo. Per soccorrerlo si è reso necessario l’intervento dello staff medico e sanitario, un massaggio cardiaco e l’impiego del defibrillatore.

Sono lunghi attimi di terrore ma il ragazzo, fortunatamente, ha ripreso conoscenza ed è stato immediatamente caricato in ambulanza alla volta dell’Ospedale. Il match è ricominciato dopo 13 lunghissimi minuti, ma gli ospiti non saranno più in partita visibilmente colpiti da quanto accaduto al loro compagno.