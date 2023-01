Maltempo, il Sinni in piena trancia una condotta dell'acqua

1 minuto per la lettura

SENISE – La piena del fiume Sinni, dovuta alle forti piogge di queste ultime ore, ha provocato il crollo dei piloni di sostegno di una condotta che forniva acqua potabile all’abitato di Senise, destinato, a rimanere senza.

«La situazione chi stiamo vivendo è drammatica – ci spiega il sindaco, Giuseppe Castronuovo – riusciremo ad andare avanti, fino a quando i serbatoi riusciranno a fornire l’acqua agli abitanti dopodiché, fra qualche ora, saremo senza. Sono stato avvisato intorno alle 8 di questa mattina ed ho subito chiesto un incontro con Acquedotto Lucano. Il danno è molto ingente poiché è stato tranciato un tratto della condotta, per cui immagino che i tempi per ripristinarla non siano brevi. Tuttavia, dopo il sopralluogo dei tecnici capirò quali possano essere le soluzioni da adottare e quali iniziative intraprendere».