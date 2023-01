Cerreta, la frana è ancora attiva

2 minuti per la lettura

POTENZA – Se per quanto riguarda la viabilità ieri a Potenza non si sono verificate particolari problematiche dovute alla neve, resta alta l’attenzione e la preoccupazione per la frana che ha interessato una strada provata in contrada Cerreta e sulla quale la Protezione civile sta eseguendo verifiche.

«Stiamo monitorando la situazione – ha spiegato il responsabile della Protezione civile del Comune di Potenza Pino Brindisi – perché da quanto abbiamo verificato è una grossa frana quella che ha interessato contrada Cerreta. La segnalazione c’era stata già tre giorni fa e la protezione civile del Comune di Potenza era intervenuta con i vigili del fuoco. Quando abbiamo fatto il primo sopralluogo c’era una lieve caduta, non eccessiva, che, però, in seguito è aumentata a tal punto da dover prendere la decisione di evacuare tre famiglie. Fortunatamente – ha spiegato Brindisi – una famiglia già non c’era perché la casa è interessata da lavori di ristrutturazione. Le altre due famiglie, invece, sono ospiti da parenti. Nella giornata di giovedì abbiamo fatto due voli con i droni e la frattura sul fronte della frana, che ha un dislivello di una quindicina di metri, si è molto ampliato».

FRANA DI CERRETA, CHIESTO L’INTERVENTO DI ESPERTI UNIVERSITARI

«Abbiamo chiesto la collaborazione di una docente esperta dell’università e ci siamo resi conto che non solo questa è una frana importante ma che è anche una frana attiva, in movimento da anni. C’è movimento anche sui fabbricati addirittura e questa cosa purtroppo era sfuggita a tanti. Oggi (ieri, ndr) lavorerò sulla relazione».

Brindisi ha sottolineato che saranno eseguiti controlli più dettagliati «installando dispositivi con l’Università. Ho già chiesto, informando naturalmente il sindaco, l’apporto dell’Università e l’apporto di alcuni studi già esistenti, anche e soprattutto in quella zona e che sono serviti ad identificare subito il fronte di frattura. Quest’ultimo è piuttosto vasto. Ieri (venerdì, ndr) c’è stato un altro crollo sulla parte destra che è andato ad occludere la strada che, ricordiamo, è privata».

Col maltempo non sarà possibile intervenire in maniera incisiva ma «abbiamo messo in sicurezza le persone che devono essere sempre al primo posto». Brindisi ha, inoltre, anticipato che sarà organizzato «un tavolo allargato anche con la Provincia di Potenza perché la frana oltrepassa la strada provinciale. Il fronte è ampio e potrebbe allargarsi».