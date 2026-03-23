Potenza, per i rifiuti al via la gara da 964mila euro per i cassonetti intelligenti

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Rifiuti, a Potenza al via la gara da 964mila euro per acquistare 220 i cassonetti intelligenti, l’apertura avverrà tramite applicazione per telefono o tessera di plastica.

POTENZA – Dovrebbero arrivare entro fine giugno i nuovi cassonetti «intelligenti» per la raccolta differenziata, «con apertura che permetta l’identificazione del conferitore». E’ stata appena pubblicata, infatti, la determina con cui la dirigente dell’Unità di Direzione “Viabilità, Mobilità e Ambiente, oltre che dell’Unità di Direzione “Programmazione” del Comune, Angela Laurino, ha disposto l’avvio di una gara telematica “lampo” per centrare la scadenza prevista proprio per il 3o giugno per tutti i progetti finanziati con i fondi del Pnrr. Il progetto del valore di 964mila euro, risale alla vecchia amministrazione guidata dal sindaco Mario Guarente e prevede «l’implementazione sull’area di raccolta attraverso isole ecologiche “intelligenti”, riducendo il fenomeno degli abbandoni di rifiuti grazie alla possibilità di conferimento diretto da parte delle utenze e il miglioramento del decoro urbano».

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CASSONETTI INTELLIGENTI E RIPARTIZIONE DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI A POTENZA

In particolare si tratta di acquisire 220 cassonetti da 1.100 litri di capienza «in acciaio di qualità prestampato e saldato» e ad «accesso controllato». Vale a dire «corredati di un dispositivo “cupolino” (a calotta) e con sistema di identificazione utenza», integrato «con un software per la gestione delle stesse ed il monitoraggio dei rifiuti per le utenze finalizzate all’implementazione della tariffazione puntuale». Di questi 220 cassonetti a pedaliera, connessi in rete tramite scheda sim e muniti di apposita batteria per il funzionamento dei componenti elettronici, 72 saranno destinati alla raccolta del secco indifferenziato; altri 72 a plastica e metalli; 38 a carta e cartone; e altri 38 all’organico.

TEMPISTICHE DI FORNITURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Nella determina di Laurino si legge che il termine per presentare le offerte sarà contenuto in 15 giorni, e la fornitura dovrà essere effettuata entro i 30 giorni successivi alla stipula del contratto, che verrà aggiudicato all’«offerta economicamente più vantaggiosa», ovvero «attribuendo 90 punti per l’offerta tecnica e 10 punti per l’offerta economica, in considerazione della volontà di acquisire la migliore prestazione qualitativa sotto il profilo sia operativo che organizzativo». Quanto alle specifiche dei cassonetti che si intende acquistare, il capitolato di gara prevede che «l’accesso da parte dell’utente al conferimento dei contenitori dovrà avvenire tramite tessera personalizzata e/o App su smartphone».

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE E SICUREZZA DEI DATI

Ma «le tessere di plastica, da fornire a cura dell’appaltatore, devono consentire l’identificazione per semplice avvicinamento alla zona di interfaccia utente, senza alcun inserimento in fessure, risveglio dell’elettronica mediante tasto o altra apertura». Inoltre «la Smart Card da fornire dovrà garantire una precisa identificazione con riconoscimento informatico non violabile», e «i trasponder forniti dovranno avere un codice univoco di identificazione, on dovranno essere facilmente duplicabili o manipolabili e le informazioni in esso memorizzate dovranno essere salvate all’interno della stessa e protette da opportuni algoritmi di criptazione».