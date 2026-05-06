Potenza, materasso abbandonato e scritta choc, la provocazione

2 minuti per la lettura

Potenza, via Aria Silvana, un materasso abbandonato diventa simbolo della lotta alle discariche abusive. La scritta chock degli attivisti accende il dibattito online, ma il rifiuto viene poi smaltito dai volontari

POTENZA – «Una provocazione voluta, non un vero “augurio”, che penso abbia raggiunto l’obiettivo»: lo dice al telefono Roberto Benedetto, presidente dell’associazione Aria Silvana, dopo che un’iniziativa del gruppo di cittadini ha suscitato reazioni molto forti sul web.

Antefatto: anonimi incivili hanno abbandonato un vecchio materasso sul ciglio della strada all’ingresso di via Aria Silvana, alle spalle di Bucaletto.

POTENZA, MATERASSO ABBANDONATO, LA PROVOCAZIONE DEGLI ATTIVISTI



Sul materasso, il 30 aprile scorso, gli attivisti dell’associazione hanno scritto con lo spray: «Sul nuovo ti devono trovare freddo». Una frase d’impatto che gela sulle prime il lettore e che però nelle intenzioni dichiarate dal gruppo non vuol essere un reale auspicio di morte ma il tentativo di sollevare il problema delle piccole e grandi discariche abusive che sorgono lungo le periferie cittadine.

ATTACCO AGLI INCIVILI DALL’ASSOCIAZIONE ARIA SILVANA



«Sei uno schifoso incivile – era il messaggio rilasciato sulla rete – e come tale saprai insegnare solo inciviltà ai tuoi figli. Se questa è l’eredità che vuoi lasciare a loro e ai tuoi nipoti sei liberissimo di tenerti in casa tutta la monnezza che vuoi e vivere nel degrado, ma in casa nostra siamo abituati alla pulizia e alla civiltà».

La documentazione fotografica pubblicata ieri su Facebook testimonia le intenzioni dei volontari: smaltito nell’isola ecologica il materasso insieme a tanti pneumatici abbandonati in zona.

IL MATERESSO POI SMALTITO



«Rispondiamo con i fatti – scrivono dall’associazione – a chi ci ha detto “anziché perdere tempo a scrivere con la bomboletta potevate andare a buttarlo voi il materasso”. Queste immagini si vanno ad aggiungere alle altre innumerevoli volte in cui ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo pulito la nostra contrada. La nostra attenzione è alta e i residenti di via Aria Silvana sono sempre vigili quindi, cari zozzoni, arriverà il giorno in cui caricheremo la vostra spazzatura sul furgone e la recapiteremo direttamente a casa vostra».