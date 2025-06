Lagonegro, minacce a due consigliere

2 minuti per la lettura

Dopo le minacce ex sindaca e ex assessora chiedono la condanna unanime del gesto.«Smettetela o vi taglio la testa» , così il messaggio che Di Lascio e Palermo denunciano di aver ricevuto

«SE non la smettete vi taglio la testa». Sarebbero state queste le parole indirizzate da un anonimo disturbatore alle consigliere comunali di Lagonegro, Maria Di Lascio e Maria Palermo, già sindaca e assessore della vecchia amministrazione del centro valnocino.

MINACCE A EX SINDACA E ASSESSORE



A denunciare l’accaduto ai carabinieri, sabato scorso, sono state le stesse Di Lascio e Palermo, segnalando un possibile collegamento tra le minacce ricevute e la loro attività politica di consigliere comunali di opposizione. Attività che negli ultimi mesi ha acceso i riflettori su una serie di presunti abusi edilizi commessi da esponenti dell’amministrazione comunale in carica, guidata dal sindaco Salvatore Falabella, e dai loro familiari.

«CHIEDIAMO FERMA CONDANNA»



«Chiediamo alle istituzioni, ai partiti e alla società civile di esprimere la loro ferma condanna per le minacce di morte telefoniche ricevute nelle ultime ore». Così Di Lascio e Palermo in una nota inviata al Quotidiano.

Le due consigliere parlano di chiamate da numeri privati, non visualizzati dai loro telefoni, e di voci artefatte, metalliche.

La prima a essere contattata sarebbe stata Palermo e, pochi minuti dopo Di Lascio.

Le consigliere hanno riferito di aver ricevuto «conforto e rassicurazione» dai carabinieri. Ma hanno voluto esprimere pubblicamente la loro preoccupazione «per questi atti intimidatori, che rappresentano un grave attacco alla democrazia, al rispetto delle istituzioni e alla libertà di esercitare il nostro ruolo pubblico».

«MINACCE NON FERMERANNO IL NOSTRO IMPEGNO»



«Rassicuriamo i cittadini e le istituzioni che continueremo a svolgere con impegno e responsabilità il nostro mandato, nel rispetto delle leggi e dei principi democratici». Hanno aggiunto Di Lascio e Palermo. «Le minacce di questo tipo non fermeranno il nostro impegno per il bene della comunità, la tutela della legalità, dei valori civili e della libertà delle donne».

Le due consigliere hanno invitato le autorità competenti «a intervenire con fermezza per garantire la nostra sicurezza e perseguire i responsabili di questi atti ignobili».

«Riteniamo fondamentale da parte di tutti la decisa condanna di ogni forma di violenza o minaccia – hanno concluso – affinché si possa continuare a lavorare in un clima di rispetto e serenità, nel migliore interesse di tutta la cittadinanza».