Mini vitalizi, gli studenti lucani in piazza contro la Regione

2 minuti per la lettura

Studenti in piazza a Potenza contro i mini vitalizi in consiglio regionale e l’autoreferenzialità della politica regionale lucana

POTENZA – Sono scesi in piazza ieri mattina, giovedì 26 febbraio 2026, gli studenti delle scuole superiori del capoluogo lucano. Come annunciato nei giorni scorsi, la mobilitazione è stata organizzata per protestare contro le indennità differite dei consiglieri regionali, gli assegni vitalizi dei politici locali e, più in generale, contro quella che definiscono l’autoreferenzialità della politica regionale lucana.

MINI VITALIZI, GLI STUDENTI POTENTINI SCENDONO IN PIAZZA

Al centro della protesta il lavoro del Consiglio Regionale della Basilicata, accusato di aver trascurato i temi cruciali per la società lucana. Secondo gli studenti, negli ultimi tre mesi – fatta eccezione per una seduta richiesta dalle opposizioni sulla crisi industriale – l’assemblea legislativa lucana si sarebbe concentrata esclusivamente sulla questione delle indennità differite, dando prova di una «autoreferenzialità agghiacciante».

PROTESTA CONTRO “L’AUTOREFERENZIALITÀ AGGHIACCIANTE”

A intervenire è stato il Presidente della Consulta Studentesca, Italo Marsico: «Il tema che si vuole realmente affrontare con questo sciopero non è unicamente quello delle indennità differite e dei vitalizi, percepiti anche da molti politici del centro-sinistra, ma bensì quello dell’autoreferenzialità della politica».

MARSICO, PRESIDENTE CONSULTA STUDENTI: «CHIEDIAMO CHE IL DANNO DI FIDUCIA SIA SANATO»

Marsico ha poi ricordato che «la vicenda delle indennità differite si è estinta il 16 febbraio con l’approvazione della proposta del Governatore Bardi», ma ha sottolineato come, a suo avviso, resti aperta una frattura nel rapporto tra cittadini e istituzioni. «Non è accettabile che il Consiglio Regionale rimanga bloccato per tre mesi per trattare delle pensioni dei consiglieri regionali, mentre ben due proposte di legge realizzate e presentate da noi studenti – che si sarebbero già potute discutere a gennaio o a inizio febbraio – restano in attesa. Ci sono esigenze reali a cui il Consiglio non può sottrarsi. Chiediamo che il danno di fiducia venga sanato attraverso l’approvazione delle due proposte di legge elaborate dalla Consulta Studentesca».

LE PROPOSTE



Le proposte, definite tra dicembre e febbraio, riguardano due ambiti distinti. La prima, promossa insieme al vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo (Bcc), punta a favorire una partecipazione effettiva degli studenti all’azione di governo della Regione. La seconda, elaborata con la Presidenza della Giunta Regionale, mira invece a introdurre il congedo didattico mestruale in tutte le scuole della Basilicata.