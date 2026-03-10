3 minuti per la lettura

Provinciali a Potenza, il campo largo resiste: Al centrosinistra 5 consiglieri su 12, che potrebbero salire a 8 coi civici-renziani e Azione. La Lega vince la conta interna al centrodestra: 2 consiglieri. Uno solo a FdI e Fi.

È la Provincia di Potenza l’ultima roccaforte del centrosinistra lucano. È questo il verdetto del voto con cui mille sindaci e consiglieri dei cento comuni della provincia hanno rinnovato la composizione del consiglio di piazza Mario Pagano. La lista “Provincia Unita – Centro Sinistra Unito” è riuscita a eleggere il consigliere melfitano del Pd Luigi Simonetti con 6.601 voti ponderati; i potentini Giammarco Guidetti, civico vicino al sindaco Vincenzo Telesca, con 5.719 voti ponderati, ed Enzo Stella Brienza, appena approdato in Basilicata casa comune con 5.447 voti ponderati; il sindaco di Lagonegro Salvatore Falabella con 4.528 voti ponderati; e la consigliera aviglianese Vitina Claps con 4.282 voti ponderati.

PROVINCIALI A POTENZA: GLI EQUILIBRI DELLA MAGGIORANZA E IL RUOLO DEI CENTRISTI

A ricomporre la maggioranza a sostegno dell’operato del presidente M5s della Provincia Christian Giordano, sarà chiamato, per la seconda consiliatura consecutiva, il sindaco renziano di Missanello, Filippo Sinisgalli eletto con 9.478 voti ponderato nella lista “Casa Riformista – Italia Viva – Progetto Civico Italia”. Maggioranza che potrebbe allargarsi, però, all’altra consigliera eletta con 3.716 voti ponderati nella medesima lista, Maria Cillo, sostenuta dai “civici” vicini al patron del Potenza calcio Donato Macchia e già schierata col centrosinistra nel consiglio comunale del capoluogo.

Stesso discorso per Carminedavide Pace, eletto con 3.743 voti ponderati, nella lista “Azione con Calenda”. Pure per lui, che nel consiglio comunale di Potenza sostiene il civico di centrosinistra Telesca, parrebbe naturale una collocazione tra chi sostiene un’amministrazione provinciale espressione della stessa area politica. Resta solo da capire, quindi, se indicazioni di senso contrario arriveranno dai vertici dei due partiti centristi, che a livello regionale restano schierati col centrodestra del governatore Vito Bardi.

I RISULTATI DEL CENTRODESTRA E LA CONTA INTERNA

Nella coalizione fondata da Silvio Berlusconi nel 1994 ha vinto la conta interna la lista leghista “La Provincia dei 100 Comuni”, eleggendo il segretario regionale Lega Giovani, nonché vicesindaco di Picerno Giovanni Russo, con 6.542 voti ponderati, e il consigliere comunale potentino Alfonso Nardella con 4.258 voti ponderati. Forza Italia ha confermato Giovanna Di Sanzo, assessore del Comune di Carbone, con 4.883 voti ponderati. Mentre Fratelli d’Italia porta in consiglio provinciale il solo consigliere comunale venosino Federico Pippa con 6.407 voti ponderati.

«I miei più sinceri auguri e un caloroso in bocca al lupo ai consiglieri neoeletti – ha dichiarato Giordano a margine dello scrutino del voto di domenica – con la certezza che il percorso che ci apprestiamo a iniziare sarà caratterizzato da un confronto proficuo e da una sinergia costante. L’ottima affluenza registrata in questa tornata elettorale è un segnale di partecipazione viva e di forte attenzione verso il nostro ente; il riconoscimento del ruolo che le Province rivestono e del desiderio reale dei rappresentanti locali di mettersi al servizio del territorio. Un ringraziamento ai consiglieri uscenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni complessi. Allo stesso modo, ringrazio tutti i candidati per aver offerto il proprio contributo e la propria disponibilità».

«Oggi inizia per la nostra Provincia un nuovo cammino – ha concluso Giordano – che, sono certo, percorreremo coesi e determinati, con l’unico obiettivo di operare per il bene delle comunità che rappresentiamo».