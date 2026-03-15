L’appello al voto, anche clientelare, del deputato meloniano Aldo Mattia

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“AVETE gli argomenti per poter discutere ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito sistema clientelare”. A rivolgersi così a una platea di dirigenti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia accorsi a Palazzo Regina Elena di Genzano di Lucania è stato il deputato meloniano Aldo Mattia. Prendendo la parola a chiusura di un incontro a favore del “sì” al referendum di domenica e lunedì, in cui sono intervenuti anche la vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Maddalena Fazzari, e il capogruppo FdI nel parlamentino lucano Michele Napoli. “Non ci credi, beh fammi questo favore. Perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore. Aiutami per quest’altra questione perché io te ne ho fatti già tanti”. Questo il metodo suggerito dal parlamentare di Frosinone, ma eletto 4 anni orsono nel collegio plurinominale lucano, già direttore di Coldiretti Basilicata. “Utilizziamo anche questi mezzi. Perché dobbiamo vincere questa battaglia”. In precedenza Mattia aveva evidenziato l’importanza della sfida referendaria. “Non possiamo permetterci una sconfitta. E’ vero che Giorgia Meloni non lascerà il suo scranno di presidente del Consiglio. Come è altrettanto vero che rimarrà il governo di centrodestra fino alla fine del mandato, che possa essere maggio del 2027 o settembre del 2027. Ma non possiamo permetterci il lusso di avere fino alla fine del nostro mandato neanche una ferita nel corpo. E questa se dovessimo perdere, è inutile che ci vogliamo nascondere dietro un dito, sarebbe una ferita grave da curare e aprirebbe un percorso ancora più in salita”.