Cittadinanza onoraria a De Luca: Ruvo ha il suo sceriffo

2 minuti per la lettura

Conferita a Ruvo la cittadinanza onoraria al governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il presidente è nato 76 anni fa nel paesino della Basilicata settentrionale.

RUVO DEL MONTE (POTENZA)- Dove eravamo rimasti? A Ruvo del Monte, giorno otto, del mese di maggio, dell’anno 1949. In questo paese di appena 950 anime, all’estremo lembo settentrionale della Basilicata, a pochi passi dall’Irpinia, è nato Vincenzo De Luca, l’attuale governatore della Campania. ‘O sceriffo di Salerno ha natali lucani. Dopo 76 anni, oggi il presidente della giunta regionale campana ritornerà alle sue origini per un grande evento di rilevanza istituzionale. Nel pomeriggio di oggi alle ore 18 presso l’anfiteatro comunale di Ruvo del Monte, De Luca sarà ospite del Comune per ricevere la cittadinanza onoraria, conferita con voto del Consiglio comunale.

A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Ruvo del Monte, che, al termine della cerimonia ufficiale, consegnerà al governatore della Campania le chiavi simboliche del paese e una riproduzione del certificato di nascita, gesto carico di significato che suggella un legame profondo e duraturo tra la comunità ruvese e il Presidente.

CITTADINANZA ONORARIA A DE LUCA, RICONOSCIMENTO DI UN LEGAME PROFONDO CON RUVO

“La cittadinanza onoraria rappresenta il riconoscimento dell’intera cittadinanza a una figura istituzionale che si è distinta nel panorama politico e amministrativo nazionale, e che ha dimostrato particolare attenzione e vicinanza al territorio lucano e ai suoi abitanti” si legge in una nota del comune. L’evento sarà aperto al pubblico e si prevede una larga partecipazione di cittadini, rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e religiose. Per la locale Pro loco, quella di domani “è una cerimonia che rappresenta molto più di una atto formale, è il riconoscimento di un impegno concreto, di una presenza costante, di un legame profondo con la nostra terra”. “Un paese è davvero unito quando sa celebrare i suoi legami più veri – aggiunge la Pro loco – Un giorno da ricordare”.

Trasferitosi giovanissimo a Salerno, Vincenzo De Luca consegue la laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno. Animato da una grande passione politica sin da adolescente, aderisce al Partito Comunista Italiano. In seguito, viene nominato segretario provinciale del Pci e poi del Partito Democratico della Sinistra. Eletto nel consiglio comunale di Salerno nel 1990, ricoprendo gli incarichi di assessore ai lavori pubblici e vicesindaco, nella primavera del 1993 (in seguito alle dimissioni del primo cittadino eletto Vincenzo Giordano) diviene sindaco per la prima volta, raccogliendo il 71,3% dei consensi, alla guida di una lista di programma “Progressisti per Salerno” con la quale è poi riconfermato per i suoi successivi mandati nel 1997, nel 2006 e nel 2011 quando consegue il 75% dei voti. E’ governatore della regione Campania da dieci anni, eletto prima nel 2015 e poi rieletto nel 2020.