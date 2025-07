Multe a Potenza, autovelox spenti solo in campagna elettorale

2 minuti per la lettura

Autovelox, l’amministrazione comunale di Potenza ha appena disposto la proroga per altri 18 mesi, dell’affitto delle apparecchiature per il rilevamento di velocità e targa dei veicoli in passaggio installate a Varco d’Izzo oltre che in viale dell’Unicef e sulla Potenza Melfi

FINISCE nel dimenticatoio la promessa di rimuovere l’odiato autovelox di Varco d’Izzo, sulla Basentana. L’amministrazione comunale ha appena disposto, infatti, la proroga per altri 18 mesi, dell’affitto delle apparecchiature per il rilevamento di velocità e targa dei veicoli in passaggio installate in quel punto, oltre che in viale dell’Unicef e sulla Potenza Melfi, «in attesa del paventato provvedimento normativo in materia di omologazione/approvazione degli autovelox da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti».

Nella determina a firma della comandante della polizia municipale, Maria Santoro, si legge che «l’analisi dei dati del report sugli incidenti stradali 2023 (Aci-Istat) ha evidenziato che comportamenti non conformi al Codice della Strada continuano a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali ». «In particolare – prosegue la determina – la velocità troppo elevata (…) rappresenta una delle infrazioni più gravi e frequenti attestandosi al 36,5% dei comportamenti errati rilevati». Da considerare c’è che «la velocità elevata non solo aumenta la probabilità di incidente, ma ne aggrava anche le conseguenze, rendendo più difficile il controllo del veicolo e riducendo il tempo di reazione». Inoltre: «il 2024 ha visto un incremento degli incidenti stradali con lesioni a persone. Secondo le stime preliminari dell’Istat, i dati del primo semestre dell’anno hanno evidenziato tendenze preoccupanti, che hanno richiesto interventi mirati per garantire una maggiore tutela degli utenti della strada».

Sempre i dati del 2024, quindi: «evidenziano la necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la sicurezza stradale, prevedendo in particolare: infrastrutture sicure, investendo nella manutenzione e modernizzazione delle strade; prevenzione, promuovendo campagne di educazione stradale per ridurre comportamenti rischiosi; controlli stradali su velocità e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti».

Il Comune pagherà 97mila euro alla Project Automation spa di Monza. Ad ogni modo: l’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Telesca, che in campagna elettorale promise di eliminare l’autovelox sulla Basentana, si è riservata la possibilità: «di sopprimere una o più postazioni (…) senza che l’affidatario abbia nulla a pretendere».