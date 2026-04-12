2 minuti per la lettura

Regione Basilicata, l’opposizione: «Il governatore apra la crisi. Il centrodestra lucano è imploso». Contestate mancanze su piano strategico, sanità e bonus gas.

«Il voto contrario espresso dall’assessore alle Politiche Agricole non è solo un fatto grave: è la certificazione definitiva del fallimento politico del centrodestra alla guida della Regione Basilicata. Una maggioranza lacerata, incapace di confrontarsi, divisa persino sugli atti fondamentali per il governo della Regione». Lo hanno dichiarato ieri in una nota congiunta i consiglieri regionali di opposizione: Alessia Araneo (M5s), Antonio Bochicchio (Psi), Angelo Chiorazzo (Bacc), Roberto Cifarelli (Misto), Piero Lacorazza (Pd), Piero Marrese (Pd), Viviana Verri (M5s) e Giovanni Vizziello (Bacc).

DAI BANCHI DELL’OPPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE BASILICATA ARRIVA L’ACCUSA DI UNA GIUNTA ALLO SBANDO E SENZA DIREZIONE

«Le parole e le motivazioni rese pubbliche dall’assessore sono durissime e inequivocabili: assenza di confronto, metodo inadeguato, totale disattenzione verso un settore strategico come l’agricoltura. E’ la fotografia impietosa di una Giunta allo sbando, priva di una direzione politica e incapace di programmare il futuro». Così ancora Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri e Vizziello, per i quali: «siamo di fronte a un fatto senza precedenti su un provvedimento cardine come il bilancio regionale. Non si tratta di una divergenza tecnica, ma di una frattura politica profonda che rende evidente come questa maggioranza non sia più in grado di governare».

LEGGI ANCHE: Sul bilancio della regione Basilicata, Cicala “scarica” Bardi

«Continuare a far finta di nulla sarebbe irresponsabile e offensivo nei confronti dei cittadini lucani. La verità è sotto gli occhi di tutti: il centrodestra è imploso». Insistono gli esponenti dell’opposizione. «E questo fallimento esplode anche per l’assenza di un piano strategico, per una sanità in crisi e in perenne deficit, per l’illusione del bonus gas e per bilanci ormai senza nessuna direzione».

LA RICHIESTA FORMALE DEI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE DELLA REGIONE BASILICATA DI APERTURA DELLA CRISI DI GOVERNO

«Per queste ragioni chiediamo con fermezza al Presidente della Regione di prendere atto immediatamente della crisi politica in atto e di aprire la crisi di governo». Insistono Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri e Vizziello. «Ogni ulteriore tentativo di rinviare o nascondere questa situazione rappresenterebbe solo un accanimento nel mantenere in vita un’esperienza ormai esaurita». «La Basilicata – concludono gli esponenti del centrosinistra lucano – non può permettersi una guida debole, divisa e paralizzata. Serve un cambio netto, subito».