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Ospedale di Melfi: Eliporto, domande per la Regione. L’interessamento del capogruppo Piero Lacorazza (Pd). L’assessore Cosimo Latronico chiamato in II commissione sui lavori al San Giovanni di Dio.

MELFI (POTENZA)- La questione dell’eliporto al servizio dell’ospedale di Melfi non è proprio recente: già nel 2014 l’allora sindaco Livio Valvano sollecitava la Regione Basilicata a «non perdere l’occasione delle risorse finanziarie disponibili grazie alla gara di appalto dei lavori di ampliamento dell’Ospedale di Melfi che sono iniziati nei mesi scorsi». Dodici anni fa si ricordava che «a Melfi, sede di Psa, oggi non è possibile disporre del servizio di elisoccorso notturno, come avviene nelle altre strutture regionali, a causa della inadeguatezza della struttura». Dodici anni dopo ci torna su con una nota il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Piero Lacorazza.

ELIPORTO ALL’OSPEDALE DI MELFI: L’INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE E LE RICHIESTE DI CHIARIMENTO SUI TEMPI DELL’OPERA

«Dopo aver depositato nei giorni scorsi un’interrogazione in merito – dice – abbiamo chiesto anche l’audizione in seconda Commissione consiliare permanente dell’assessore alla Salute, Cosimo Latronico, e del direttore del Dipartimento, Domenico Tripaldi, sullo stato di attuazione dell’intervento previsto per la realizzazione dell’Eliporto di Melfi, finanziato per 1,5 milioni di euro. In particolare chiederemo aggiornamenti rispetto all’avanzamento delle procedure amministrative, progettuali ed esecutive e ai tempi previsti per la realizzazione dell’opera. Sarà inoltre questa l’occasione per verificare anche l’aggiornamento su eventuali ulteriori lavori che interessano l’Ospedale San Giovanni di Dio di Melfi”».

«L’obiettivo è avere un quadro chiaro sui tempi e sulle modalità di attuazione degli interventi programmati per il Vulture-Melfese, dall’Eliporto di Melfi al presidio ospedaliero. Si tratta di investimenti importanti per migliorare l’organizzazione dei servizi sanitari e garantire una risposta più efficace ai bisogni dei cittadini dell’Area Nord della Basilicata. Per questo riteniamo necessario acquisire, attraverso l’audizione, elementi puntuali sullo stato delle procedure e sulle prospettive di realizzazione degli interventi destinati al potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza e dell’offerta ospedaliera», conclude Lacorazza.