Potenza, sopralluogo dell’assessore al ponte di via Grippo

Sopralluogo dell’assessore di Potenza, Francesco Giuzio, al ponte di via Grippo prima di avviare il cantiere per superare i disagi dei cittadini. L’impegno: lavori rapidi per consentire la riapertura al traffico entro breve tempo.

POTENZA – L’assessore alla Viabilità Francesco Giuzio ha effettuato un sopralluogo del ponte di via Grippo chiuso dal 9 gennaio scorso. Obiettivo: capire come riaprirlo e in quanto tempo, considerando i disagi che la sua interdizione al traffico sta comportando per i potentini. La struttura – che, ricordiamolo, sovrasta la ferrovia ed è in condizioni visibilmente non ottimali, stretto al punto di dover essere attraversato a senso unico alternato tramite un semaforo – consente però un passaggio rapido fra la via Appia e la zona industriale del capoluogo con tutte le sue attività e servizi, oltre che alla sede delle Poste. Il “ponticello” è sottoposta a vincolo da parte della Soprintendenza ai beni culturali come opera ferroviaria dei primi del 900.

IL SOPRALLUOGO AL PONTE VIA GRIPPO A POTENZA E IL VINCOLO STORICO SULLA STRUTTURA

Giuzio – come ha spiegato in un’intervista ad Antenna Sud – ha incontrato sia l’ente culturale sia Rete ferroviaria italiana e insieme è stata trovata una soluzione da attuare in tempi assai rapidi che dovrebbe permettere la riapertura entro breve. Si tratta di rimettere in senso un po’ tutto: asfalto, balaustre, ringhiere, cordolo. Sul lungo periodo, l’idea è quella di gettare un nuovo ponte e destinare il ponticello d’epoca al passaggio dei pedoni e di eventuali ciclisti (e anche a uso e consumo di eventuali “turisti culturali”). Una cronistoria degli avvenimenti degli ultimi giorni: la chiusura del ponte di via Grippo scatta ai primi giorni di gennaio, dopo la segnalazione del distacco di alcuni conci in pietra dalla chiave di volta della struttura. Per motivi di sicurezza, il Comune dispone il divieto immediato di transito veicolare e pedonale.

LA CHIUSURA D’URGENZA E I DISAGI ALLA VIABILITÀ CITTADINA

L’intervento di Protezione civile, Vigili del fuoco e Polizia locale accompagna una misura definita urgente e finalizzata alla tutela della pubblica incolumità. La chiusura, che interessa uno dei tre accessi al rione Lucania, si inserisce in una fase già complessa per la viabilità cittadina (per i nuovi sensi unici), aggravando i disagi per residenti e pendolari. Alle richieste di chiarimenti dei cittadini, l’assessore Giuzio spiega che non è possibile indicare una data di riapertura: le risorse economiche sono disponibili – «i soldi ci sono» – ma i lavori non possono partire in assenza delle necessarie autorizzazioni legate al vincolo.

IL DIBATTITO POLITICO E L’INCONTRO CON RFI E SOPRINTENDENZA

Il 22 gennaio la vicenda diventa oggetto di polemica politica: il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Galella accusa l’amministrazione di mancanza di programmazione e chiede interventi immediati, sia strutturali sul ponte sia temporanei sulla viabilità. Il giorno successivo il Municipio annuncia un incontro con Rfi e Soprintendenza. Al termine, il sindaco Vincenzo Telesca e Giuzio assicurano l’avvio a breve di interventi urgenti di manutenzione straordinaria, consentiti dalla normativa anche in presenza di vincoli. L’ultima critica, due giorni fa, dei consiglieri di minoranza che chiedono alla giunta comunale di finirla con gli «scaricabarile» e «fare di più» (e presto) per risolvere il problema.