Potenza in festa per la Coppa Italia di serie C: Macchia in visita da Telesca

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Dopo la vittoria della Coppa Italia di serie C a Potenza c’è euforia e il presidente Donato Macchia ha incontrato il sindaco Telesca con tutta la squadra

Euforia rossoblu. Lo si legge, in pratica, negli occhi di tutti. Dei tanti bambini, con bandiera e sciarpa, complici anche le scuole chiuse per le feste di Pasqua. Ma anche in tanti tifosi, più anziani e non, o di semplici curiosi che si sono accodati alla fila di calciatori che ha attraversato via Pretoria e si è recata in Municipio per la prima festa tricolore. Il sindaco ha fatto gli onori di casa, il presidente Donato Macchia è stato il mattatore, nonostante avesse promesso “appena tre minuti di discorso”. Ma a tutti è giustificato tutto, perché la gioia che hanno regalato a una comunità sportiva è lampante e chiara. Ed anche la stessa prima istituzione della città, il sindaco appunto, si è manifestato molto orgoglioso.

IL BANDO PER LA CONCESSIONE DELLO STADIO VIVIANI

Gli è stata regalata la maglietta di Schimmenti: l’immagine televisiva del numero 21 con i parastinchi in mano e le gambe che tremavano in attesa del fischio finale a Latina, sono diventato ormai iconiche, nello stesso modo in cui lo è stato Riggio che alzava la coppa dietro i fumi tricolori. E questa carica di adrenalina che ha trasmesso la vittoria ha reso il primo cittadino particolarmente carico, al punto da promettere che “entro la fine del mese sarà reso pubblico il bando per la concessione pluriennale per l’utilizzo dello stadio Viviani”, in cambio di una serie di investimenti.

Al punto che Telesca ha aggiunto: “La convenzione è anche per la città di Potenza, perché avere uno sport che funziona, un impianto che sia all’avanguardia rispetto a quello che concediamo di anno in anno, non può farci esimere dal concederlo perché l’infrastruttura migliori. Per l’investimento previsto saranno calibrati gli anni, che non potranno essere inferiori a 15”.

Tornando alla conquista della Coppa e alla visita istituzionale, il primo cittadino ha concluso: “È una grossa emozione aver condiviso questa gioia con la comunità. Ed è solo l’anticipo rispetto alla festa in piazza del 16. Oggi la squadra ha voluto portare la Coppa in Comune in segno di condivisione, non solo con l’intera amministrazione comunale, ma con tutta la città di Potenza. Si tratta di una bellissima vittoria e non possiamo che essere felici”.

MACCHIA: LA COPPA E’ DI TUTTI I TIFOSI

Sostanzialmente, l’aria di festa coinvolge molto intensamente anche il presidente Donato Macchia: “Questa è la Coppa di tutti i nostri straordinari tifosi, provenienti da ogni parte d’Italia. Questo risultato è merito del progetto di squadra che ha al centro i suoi straordinari tifosi. Come società noi stiamo provando a fare il meglio di quello che possiamo, stiamo lavorando con il cuore, facendo della programmazione un principio cardine e operando insieme. Il risultato non è arrivato a caso – ha continuato Macchia – ed è frutto di un lavoro programmato. Le critiche sono necessarie se ci fanno migliorare, quando sono strumentali danno tristezza e noi dobbiamo evitarle. Se lavoriamo insieme, possiamo vincere insieme e ambire a traguardi importanti”.

Un momento particolarmente sentito è stato poi quello della chiusura della giornata: con la squadra affacciata dal balcone del Palazzo di Città a sollevare la Coppa, con i giovani tifosi a inneggiare a ciascuno di loro. Sostanzialmente, loro per primi si sono resi conto di quello che hanno realizzato e lo stanno metabolizzando. Resteranno certamente nel cuore della città per averla fatta assurgere agli onori, vincenti, della cronaca sportiva. Le visite istituzionali proseguiranno oggi pomeriggio alle ore 16:00, nella Sala Inguscio, dove il club rossoblu farà visita alla Regione Basilicata e al presidente Vito Bardi. Domani pomeriggio, invece, toccherà al Prefetto Campanaro ospitare la delegazione rossoblù in Prefettura.