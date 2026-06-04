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Industria Felix, 16 premi lucani. La consegna delle onorificenze di terrà domani all’Acaya Golf Resort, vicino Lecce. Analizzati 10 mila bilanci di società con fatturati sopra i 2 milioni di euro.

Sarà l’Acaya Golf Resort di Acaya, in provincia di Lecce, ad ospitare nel pomeriggio di domani 5 giugno il 72° evento di Industria Felix – L’Italia che compete, dedicato alle imprese più performanti delle regioni Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. L’iniziativa rappresenta uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati alla valorizzazione delle imprese più competitive del Mezzogiorno, basata su un’inchiesta giornalistica che ha analizzato circa 10mila bilanci di società con fatturati sopra i 2 milioni di euro e vedrà la partecipazione di imprenditori, manager, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico.

Il 72° evento (ingresso su invito) moderato dal giornalista Gianmarco Sansolino, è organizzato da Industria Felix Magazine, fondato e diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, con il patrocinio di Confindustria Puglia, del Politecnico di Bari, Università degli Studi della Basilicata, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dell’Università degli Studi di Foggia, del Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L Consulting Group, EpyonVivida. IFM supporta “Sustainable development GOALS”. I lavori prenderanno il via nel pomeriggio con i saluti di Nicola Delle Donne, presidente di Confindustria Puglia.

Industria Felix: IL PROGRAMMA DEI LAVORI, GLI INTERVENTI ISTITUZIONALI E I PREMI

A seguire si svolgerà la cerimonia di premiazione delle 75 imprese selezionate nell’ambito dell’inchiesta di Industria Felix Magazine, con la consegna delle Alte Onorificenze di Bilancio e la proiezione dello storytelling aziendale delle realtà premiate. Le conclusioni saranno affidate a Sebastiano Leo, assessore al Bilancio, Personale, Affari Generali e Finanze della Regione Puglia e a Cesare Pozzi, docente dell’Università Luiss Guido Carli, presidente di Dri d’Italia s.p.a. e portavoce del Comitato Scientifico di Industria Felix. Nel corso della serata interverranno inoltre Marco Gabbiani e Ugo Lombardi e Piero Laterza di Banca Mediolanum, Michele Chieffi, dottore commercialista, Filippo Liverini, imprenditore, Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Luigi Snichelotto, imprenditore.

ELENCO DELLE AZIENDE PREMIATE NELLA REGIONE BASILICATA

Qui di seguito i nomi delle 75 società che riceveranno le Alte onorificenze di bilancio.

BASILICATA (16): Matera (9): Alex S.p.a., Cave e Cantieri S.r.l., Clemente S.r.l., Datacontact S.r.l., Istituto di Vigilanza “L’aquila” Società Cooperativa, Organizzazione di Produttori Athena S.C.A R.L., Progetto Popolare Cooperativa Sociale Onlus, Sacel S.r.l., Tescom S.r.l.. Potenza (7): Autolinee Liscio S.p.a., Azzurra Società Semplificata a R.L., Edil Bradanica Calcestruzzi S.r.l., Felc S.r.l., Fiore S.r.l., Gda S.p.a., Spix Italia S.r.l..