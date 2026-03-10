3 minuti per la lettura

A Tbilisi il campione lucano paralimpico, Donato Telesca conquista l’oro europeo nel sollevamento pesi con un record da 215 kg. Orgoglio e forza made in Basilicata. Zandolino (Cip): «È straordinario»

Donato Telesca sul tetto d’Europa. L’atleta di Pietragalla è neocampione europeo di sollevamento pesi nella categoria 80 kg con la misura “monstre” di 215 kg, ai Campionati Europei di Para Powerlifting disputati a Tbilisi, in Georgia. Il presidente Bardi: «Con questo risultato ha riscritto la storia della sua categoria, portando il nome della Basilicata laddove osano solo i giganti»

DONATO TELESCA RISCRIVE LA STORIA, ORGOGLIO LUCANO

Un successo fatto di muscoli, testa, cuore e determinazione. «Vedere Donato sul tetto d’Europa, ancora una volta, ci riempie di un orgoglio difficile da tradurre in parole. Quei 215 chili sollevati non sono solo un numero da albo d’oro, ma la sintesi perfetta di anni di sacrifici, di silenzi e di un impegno costante. Con questo risultato Donato ha riscritto la storia della sua categoria, portando il nome della Basilicata laddove osano solo i giganti».

UNA SINFONIA DI RESILIENZA



Il successo di Telesca è un nuovo capitolo di una carriera che potremmo definire una “sinfonia di resilienza”: «Telesca è il simbolo di una terra che non si arrende – continua Bardi -. La sua bacheca si arricchisce di un trofeo prestigioso, ma è il suo percorso a doverci ispirare tutti. È la dimostrazione vivente che partendo dai nostri borghi, con il lavoro duro e la schiena dritta, si può guardare il resto del mondo dall’alto verso il basso. A Donato va il grazie di tutta la comunità lucana: sei il nostro ambasciatore più forte» conclude Bardi.

DONATO TELESCA E L’ORGOGLIO DI TUTTO IL MOVIMENTO PARALIMPICO



Anche la Garante per le persone con disabilità, Marika Padula parla di «uno straordinario successo di Donato Telesca che rappresenta motivo di grande orgoglio non solo per lo sport italiano, ma anche per tutto il movimento paralimpico.

La Padula, esprime le proprie «congratulazioni all’atleta italiano Donato Telesca per lo straordinario risultato ottenuto ai Campionati Europei di Para Powerlifting disputati a Tbilisi, in Georgia».

Telesca ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 80 kg, sollevando 215 chilogrammi e stabilendo il nuovo record europeo, confermandosi ancora una volta tra i grandi protagonisti del panorama paralimpico internazionale.

L’IMPEGNO E LA DETERMINAZIONE

«Donato Telesca dimostra con il suo impegno, la sua determinazione e la sua passione che lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, capace di abbattere barriere e trasmettere valori importanti a tutta la società».

LE CONGRATULAZIONI DI PITTELLA



E un messaggio di congratulazioni arriva anche dal presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella. « Il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, Marcello Pittella, si congratula con Donato Telesca “per il risultato straordinario” ottenuto ai Campionati Europei di Para Powerlifting disputati a Tbilisi, in Georgia, che lo incoronano campione europeo nella categoria 80 kg.

«È un traguardo straordinario – afferma il Presidente del Consiglio, Marcello Pittella – frutto di talento, dedizione e passione. Ho avuto il piacere di conoscere Donato Telesca durante l’incontro in cui il Consiglio regionale ha voluto celebrare i suoi successi sportivi e la medaglia olimpica di Parigi 2024.

In quell’occasione ho potuto apprezzare la sua determinazione e l’orgoglio di rappresentare la Basilicata. Vederlo oggi salire sul gradino più alto del podio europeo conferma quanto il suo impegno fosse destinato a ulteriori grandi risultati».

E di «prestazione straordinaria per un atleta straordinario» parla il presidente del Cip Basilicata Gerardo Zandolino: «Donato Telesca è un atleta di caratura mondiale che non finisce mai di stupirci. Un orgoglio per tutto il movimento dello sport paralimpico, ma direi per il movimento dello sport in generale».