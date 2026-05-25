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Orsola D’Onofrio, atleta lucana di Sant’Arcangelo, conquista l’oro europeo di kata a squadre a Francoforte con l’Italia. Doppio trionfo in casa D’Onofrio dopo il titolo di Terryana

Nuovo straordinario successo in casa D’Onofrio, di fatti, Orsola, si è laureata campionessa europea di Kata con la nazionale femminile dopo aver battuto in finale il Portogallo. Orsola ha trascinato le azzurre nell’ultimo atto con le lusitane, dopo aver battuto la temibile Spagna, già campione d’Europa, e la nazionale del Montenegro. Nel palasport Eissporthalle di Francoforte, insieme con Carola Casale, Michela Rizzo ed Elena Roversi, Orsola ha conquistato il titolo continentale superando le avversarie con un perentorio 7 a 0.

KARATE, ORSOLA D’ONOFRIO CAMPIONESSA EUROPEA DI KATA

Orsola D’Onofrio atleta lucana di Sant’Arcangelo appartenente al Gruppo Sportivo delle fiamme oro della polizia di Stato, come la sorella Terryana, si conferma dunque come una delle giovani più interessanti del firmamento nazionale e internazionale.

Ma in casa D’Onofrio anche la rassegna tedesca si è dimostrata foriera di successi a raffica: di fatti, è il secondo oro continentale consecutivo, dopo quello conquistato sabato scorso da Terryana che si è confermata campionessa d’Europa.

L’azzurra delle Fiamme Oro e della Polizia di Stato ha superato nella finalissima femminile individuale la spagnola Paola Garcia Loano, con il punteggio di 4-3 al termine di un match emozionante e combattuto.

BASILICATA SUL TETTO D’EUROPA

Nel percorso verso il titolo, Terryana ha dominato il proprio girone eliminatorio vincendo 7-0 contro tutte le avversarie affrontate: Csenge Fabian, Alice-Jana Kirschnerova, Tamara Lehner e Ana Cruz.Le due atlete lucane continuano dunque a dare spettacolo: ricordiamo che, per il secondo anno consecutivo, a marzo sono state proprio loro due a contendersi il titolo italiano vinto da Terryana per il quinto anno consecutivo.

Ma con queste ultime due vittorie hanno contribuito a dare ancora più lustro alla Basilicata.

I SUCCESSI DI TERRYANA, SORELLA DI ORSOLA D’ONOFRIO

Classe ‘97, Terryana, professionista già affermatissima, 21enne invece Orsola, tra l’altro, studentessa di medicina, che si sta affermando anche sul tatami. La carriera di Terryana – laureata in Scienza e tecnica dello sport – la conosciamo tutti, il suo palmares è semplicemente straordinario, mentre, quello di Orsola, è sicuramente destinato ad arricchirsi ulteriormente vista la grande classe.Le due sorelle lucane sono anni che regalano alla nostra Regione successi in giro per l’Italia, per l’Europa e per il mondo. Il legame di Terryana ed Orsola con la propria terra, in particolare con Sant’Arcangelo, è fortissimo.

KATA, LE COMPETEZIONI, I LEGAMI IN CASA D’ONOFRIO

Così come è fortissimo il legame con papà Vincenzo che, da un punto di vista delle arti marziali, le ha svezzate e forgiate preparandole per il livello superiore di cui fanno ora parte.

La famiglia D’Onofrio è però una vera fucina di talenti, come dimostrano il fratello maggiore Francesco, eroe della Polizia per aver salvato tantissime persone nell’esplosione del distributore di carburante a Roma, e in passato campione d’Europa e del mondo di Karate.

Per finire con il più giovane Karol, che si sta facendo strada nel calcio fino a diventare il goleador del settore giovanile della Ternana.