Red Hot Edition conquista “Amara Calabria” con il cocktail Boss Hour di Marco Crucitti

L’unico amaro al peperoncino piccante di Calabria si conferma simbolo identitario del territorio e ingrediente d’eccellenza nella mixology contemporanea

REGGIO CALABRIA – Gruppo Caffo 1915 si congratula per la brillante vittoria ottenuta dal cocktail Boss Hour al concorso Amara Calabria, il format nazionale dedicato a promuovere la regione come destinazione di riferimento per la cultura degli amari. La competizione, svoltasi nei giorni scorsi, ha visto trionfare la ricetta originale del bartender Marco Crucitti, che ha scelto come ingrediente principale il Red Hot Edition, la versione spicy di Vecchio Amaro del Capo e unico amaro al peperoncino piccante di Calabria.

Il gruppo ha sottolineato come questa vittoria rappresenti un motivo di orgoglio e confermi ancora una volta il ruolo di Vecchio Amaro del Capo come “profeta in patria”. L’affermazione di Red Hot Edition evidenzia infatti la forza di un prodotto che racconta la Calabria attraverso il gusto autentico del peperoncino piccante, ingrediente simbolo della tradizione agricola e culturale del territorio.

Red Hot Edition è il primo e unico amaro al peperoncino piccante di Calabria, una specialità che unisce la storica ricetta di Vecchio Amaro del Capo con la nota decisa e caratteristica di una delle eccellenze calabresi più conosciute al mondo. Il risultato è un liquore intenso e inconfondibile, capace di interpretare al meglio l’anima forte e passionale della regione.

La ricetta vincente di Crucitti, Boss Hour, prevede 45 ml di Amaro del Capo Red Hot Edition, 25 ml di Whiskey Buffalo Trace, 20 ml di sciroppo homemade di peperoni e arance, 25 ml di succo di limone e 10 cl di acqua faba. Il tutto viene shakerato e servito con la tecnica dello shake & strain, con una guarnizione finale di peperoncino fresco intero che ne esalta la personalità decisa.

“Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti a Marco Crucitti per questo risultato – dichiara Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo Caffo 1915 – e ringraziarlo per aver scelto il nostro Red Hot Edition come ingrediente distintivo della sua ricetta vincente. La sua creazione conferma la straordinaria versatilità di questo prodotto e rafforza il legame profondo che unisce Vecchio Amaro del Capo alla Calabria e alla sua identità”.

Per Gruppo Caffo questo successo rappresenta una nuova testimonianza della capacità di coniugare tradizione e innovazione, radicamento territoriale e apertura al mondo. IRed Hot Edition ottimo da degustare liscio ghiacciato da freezer a -20°C, è anche un ingrediente d’eccellenza che ispira bartender e mixologist, raccontando sempre e comunque la Calabria in ogni sorso.