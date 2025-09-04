Amarelli alla Mostra del Cinema di Venezia

1 minuto per la lettura

Alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia Amarelli sta condividendo un importante progetto con la casa di produzione Our Films

LA migliore immagine ed identità della Calabria come destinazione esperienziale continua ad essere protagonista in eventi e contesti internazionali, ambiti, prestigiosi ed autorevoli, grazie alla storia, alla qualità, alla fama ed alla forza comunicativa della liquirizia per secoli considerata la più pregiata al mondo.

È il caso della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dove, la plurisecolare esperienza imprenditoriale e familiare Amarelli sta condividendo in questi giorni un importante progetto con la casa di produzione romana Our Films una limited edition ispirata all’evento e destinata ad attori, registi e protagonisti sul red carpet più prestigioso che ci sia.

L’occasione – fa sapere Margherita Amarelli, strategia marketing e direzione commerciale dell’Azienda – è offerta da questa nuova e prestigiosa collaborazione con la casa di produzione italiana fondata nel 2024 da Mario Gianani e Lorenzo Mieli, che fa parte del gruppo indipendente europeo Mediawan, la Our Films. La stessa che a Venezia è sotto i riflettori per l’anteprima mondiale Fuori Concorso della serie Portobello del regista Marco Bellocchio sul caso di Enzo Tortora, in arrivo nel 2026 su HBO Max. La Our Films, in particolare, ha scelto di inserire l’iconica scatolina di liquirizia Amarelli, in una shopper bag da consegnare come speciale omaggio.