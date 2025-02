Blitz contro la ‘ndrangheta, 22 arresti tra Calabria, Lombardia e Toscana

1 minuto per la lettura

Blitz contro la ‘ndrangheta tra Calabria, Lombardia e Toscana, 22 le persone arrestate tra carcere e domiciliari

CATANZARO – Nella mattinata odierna, 27 febbraio 2025 in Catanzaro e nelle province di Monza Brianza e Arezzo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, Gilda Danila Romano, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 22 indagati (12 in carcere, 10 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico), sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, tra cui, associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione per delinquere, plurimi reati contro la persona e il patrimonio, anche aggravati dalle finalità e/o modalità mafiose.

BLITZ CONTRO LA ‘NDRANGHETA TRA CALABRIA E LOMBARDIA, I NOMI DEGLI ARRESTATI

Sono 22 le persone arrestate nell’ambito del blitz messo a segno dai carabinieri. Di questi 12 sono finiti in carcere mentre per altri 10 il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Ecco i loro nomi: