Feroleto Antico, furto da 60mila euro di rame sventato dai Carabinieri

1 minuto per la lettura

A Feroleto Antico, un tentativo di furto di 53 quintali di rame per un valore di 60mila euro sventato dai Carabinieri, costringendo i ladri alla fuga.

LAMEZIA TERME – Avevano già caricato su un furgone tre bobine di corda di rame per un peso complessivo di 53 quintali e del valore di oltre 60.000 euro. Ma il loro piano è fallito. Proprio quando sembrava fossero riusciti a fare il “colpo”, sono stati costretti a darsi alla fuga lasciando sul posto il “bottino”. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lamezia Terme e della stazione di Pianopoli, sono intervenuti in tempo sventando l’ ingente furto all’interno della centrale elettrica di Feroleto Antico.

INDAGINI IN CORSO PER IL TENTATO FURTO DI RAME A FEROLETO ANTICO

Ricevuta la segnalazione al 112 circa la presenza di quattro persone travisate da passamontagna all’interno dell’area dell’elettrodotto di Feroleto Antico, coordinati dalla centrale operativa della compagni di Lamezia Terme, i carabinieri hanno raggiunto, pochi minuti dopo l’allarme, la centrale elettrica costringendo così alla fuga i ladri. Sono in corso indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per l’identificazione degli autori del tentato furto, messi in fuga solo grazie al pronto intervento dei carabinieri.

