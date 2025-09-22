Catanzaro, confisca di beni per milioni di euro al clan “Forastefano-Abbruzzese

1 minuto per la lettura

La Guardia di Finanza di Catanzaro ha confiscato beni a un presunto affiliata al clan “Forastefano-Abbruzzese” per sproporzione reddituale.

CATANZARO – Un duro colpo è stato inferto al patrimonio di un presunto membro del clan “Forastefano-Abbruzzese” operante nella Sibaritide. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale, che ha colpito beni per un valore considerevole.

Il provvedimento ha portato alla confisca di tre società e dei relativi patrimoni aziendali. Sequestrati anche numerosi veicoli, tre immobili e diversi conti correnti, tutti riconducibili a Gianfranco Arcidiacono. L’uomo, già coinvolto nelle operazioni “Gentleman II”, “Kossa” e “Athena” per reati come traffico internazionale di droga. Ma anche per truffa ai danni dello Stato e violenza privata. Arcidiacono rientra nella categoria dei soggetti a “pericolosità qualificata” secondo il Decreto Legislativo 159/2011. Le indagini economico-patrimoniali, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – D.D.A., hanno rivelato una notevole sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati dal soggetto e dai suoi familiari.

I procedimenti penali in corso

I beni confiscati erano già stati sottoposti a sequestro anticipato nell’ottobre del 2024. Attualmente, i procedimenti penali a carico di Arcidiacono sono in fase di giudizio. In particolare, le indagini di “Gentleman II” hanno utilizzato strumenti di cooperazione internazionale, e il processo è in corso con il rito abbreviato davanti al GUP di Catanzaro. Analogamente, il processo “Athena” si trova in fase di giudizio abbreviato, mentre il procedimento “Kossa” pende in appello dopo la sentenza di condanna.