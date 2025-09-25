‘Ndrangheta a Cetraro: 8 indagati per estorsioni, armi ed esplosivi

1 minuto per la lettura

Blitz antimafia Dda a Cetraro: 8 indagati per associazione a delinquere, estorsioni, furti e reati aggravati dal metodo mafioso.

CETRARO (COSENZA) – Dalle prime ore di questa mattina, 8 persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare a Cetraro, nel Cosentino, nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catanzaro. I Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza e della Compagnia di Paola hanno eseguito il provvedimento cautelare in carcere o agli arresti domiciliari nei confronti degli indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere e diversi reati, alcuni dei quali aggravati dal metodo mafioso. Le indagini, avviate nell’ottobre 2022, hanno delineato l’esistenza di un’associazione criminale, composta da 7 degli 8 indagati e attiva a Cetraro e nelle zone limitrofe, dedita a una serie di attività illecite particolarmente gravi.

LE ACCUSE MOSSE AGLI INDAGATI DI CETRARO: ESTORSIONI, FURTI E ARMI

Tra i reati contestati spiccano: Tentativi di estorsione (due ai danni di imprenditori nei settori sanitario e dei trasporti). Un recente tentativo di estorsione contro una discoteca di Sangineto (Cs) ad agosto, messo in atto mediante l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Furti aggravati (due tentativi in danno di sportelli bancomat). Detenzione illegale di armi ed esplosivi, utilizzati anche per atti intimidatori. Ricettazione e riciclaggio (in particolare di auto e targhe usate per commettere altri delitti). Lesioni personali.

LE MISURE CAUTELARI

A seguito del blitz, il GIP del Tribunale di Catanzaro ha disposto per 4 degli indagati la custodia cautelare in carcere, per 3 gli arresti domiciliari e per 1 l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.