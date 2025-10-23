Lamezia Terme, tre arresti per gli incendi a due attività

1 minuto per la lettura

Tre persone agli arresti domiciliari ritenute responsabili dei due incendi, verificatisi uno dopo l’altro, lo scorso 17 maggio a Lamezia Terme a due attività commerciali

LAMEZIA TERME – Cinque mesi dopo due incendi che si verificarono un’ora dopo l’uno dall’altro, i carabinieri hanno arrestato tre persone. Si trovano infatti agli arresti domiciliari tre persone ritenute responsabili degli incendi a Lamezia Terme della notte del 17 maggio scorso quando fu appiccato l’incendio in un laboratorio di pasticceria e poco dopo in una parruccheria. T.C. di 34 anni, P.C. di 30 anni e C. F. di 48 anni sono ritenuti i responsabili dei due incendi.

Nel primo caso, i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia, intervennero in piazza Fiorentino per l’incendio di un laboratorio di pasticceria. Le fiamme interessarono arredi e suppellettili interni, causando danni esclusivamente materiali. Nel secondo caso, un’ora dopo il primo incendio, i vigili del fuoco intervennero in piazza 5 dicembre questa volta per l’incendio di una parruccheria.

Le fiamme interessarono il portone d’ingresso e la vetrina espositiva dell’esercizio commerciale. Fin dalle prime battute delle indagini si ipotizzò la mano dolosa e che i due episodi fossero collegati fra loro.