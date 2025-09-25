Lamezia, A2 chiusa in entrambe le direzioni per intervento dell’elisoccorso in autostrada

1 minuto per la lettura

Elisoccorso 118 interviene sulla A2 nelle zone di Lamezia per malore di un automobilista: autostrada momentaneamente chiusa, traffico bloccato e lunghe code in direzione nord.

LAMEZIA TERME – Un’automobilista accusa un malore sulla A2, in direzione nord territorio di Falerna. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso 118 di Lamezia con a bordo l’equipe composta dal dott. Andreacchi, dall’infermiere De Fazio e dai piloti Abbati e Cortellessa. Sul posto è giunta anche l’ambulanza 118 della postazione di di Falerna. Per consentire l’intervento dei sanitari in sicurezza la Polizia Stradale di Lamezia Terme è giunta tempestivamente sul luogo per chiudere entrambe le carreggiate. Il traffico quindi è rimasto bloccato e ha inevitabilmente causato code. Sul posto anche l’Anas.

Soccorsi allertati da un collega

L’uomo che ha accusato il malore, B. T. 59 anni dii Lamezia, privo di coscienza poichè probabilmente colpito da un Ictus, è stato trovato da un collega che non lo aveva visto arrivare sul posto di lavoro e percorrendo le strade che normalmente faceva è giunto sul posto attivando i soccorsi.