Elio Romano nuovo procuratore della Repubblica di Lamezia

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Il plenum del CSM nominerà oggi Elio Romano nuovo Procuratore di Lamezia Terme. L’esperto magistrato antimafia succede a Salvatore Curcio.

LAMEZIA TERME – Tornerà alla Procura di Lamezia Elio Romano. La Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura, dopo il via libera anche ministro alla Giustizia Carlo Nordio alla fine di marzo, ha deliberato di proporre all’unanimità al plenum, che si riunirà oggi (8 aprile 2026) il nome di Romano, attualmente alla Dda di Catanzaro, come nuovo Procuratore della Repubblica di Lamezia, ruolo vacante dal dicembre 2024 (attualmente l’ufficio al quarto piano del palazzo di giustizia lametino è retto dal facente funzioni Vincenzo Quaranta) quando il procuratore Salvatore Curcio è stato nominato a guidare la Dda di Catanzaro succedendo a Nicola Gratteri.

IL RITORNO ALLA PROCURA LAMETINA E LE INCHIESTE ANTIMAFIA

Elio Romano tornerà a Lamezia dopo essere stato sostituto procuratore e per un periodo procuratore facente funzioni. Poi si è trasferito a Catanzaro dove da pubblico ministero applicato per anni alla Direzione distrettuale antimafia, si è occupato di inchieste legate alla criminalità organizzata di Lamezia Terme, quali l’operazione Crisalide, Perseo, Medusa, Andromeda, Chimera, Dirty soccer. Dopo Catanzaro ha preso servizio alle Procura della Repubblica di Palmi, per rientrare nuovamente alla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. A presentare domanda per guidare la Procura della Repubblica di Lamezia erano stati anche Vincenzo Luberto, Antonio Bruno Tridico, Maria Alessandra Ruberto (poi collocata fuori ruolo, già sostituto procuratore a Lamezia), e Sara Amerio.