Lamezia, esplode una caldaia sul balcone di un’abitazione: ferito un minore

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Lamezia, esplode una caldaia sul balcone di un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Salvatore Miceli. Ferito un minorenne.

LAMEZIA TERME – Una caldaia installata sul balcone di un appartamento posto al primo piano di una palazzina in via Salvatore Miceli, è esplosa nella tarda mattinata di oggi, 22 aprile 2026. L’esplosione ha causato lievi lesioni a un minore occupante l’abitazione dove sono giunti la Polizia di Stato, i Carabinieri di Lamezia Terme e il personale sanitario del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla successiva messa in sicurezza dei luoghi.

ACCERTAMENTI SULLE CAUSE DELL’ESPOLOSIONE DELLA CALDAIA A LAMEZIA

In via precauzionale, è stata disposta l’interdizione all’uso della stanza adiacente e del balcone su cui era installato l’impianto termico interessato alla deflagrazione che non ha determinato compromissioni agli elementi strutturali portanti dell’edificio, pur avendo causato il distacco di porzioni di muratura relativa alla tamponatura esterna. Sono in corso gli accertamenti finalizzati alla determinazione delle cause della deflagrazione.