A Petronà nel catanzarese esito elezioni comunali a rischio

1 minuto per la lettura

A Petronà in provincia di Catanzaro invertito per errore il numero d’ordine liste, si vota ma l’esito elettorale potrebbe essere invalidato.

Scoppia il caso Petronà, in provincia di Catanzaro. Potrebbe essere passibile di annullamento l’esito della consultazione in corso, le urne sono aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 26 maggio, per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Petronà, in provincia di Catanzaro.

IL CASO DI PETRONÀ

A mettere a rischio il risultato delle elezioni amministrative nel comune della Presila Catanzarese al confine con la provincia di Crotone, è l’inversione, per un errore di stampa sfuggito ai controlli, della numerazione delle liste presenti sulla scheda elettorale consegnata agli aventi diritto al voto rispetto a quanto deliberato a suo tempo dal verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Crotone competente per territorio.

IL SORTEGGIO



L’organismo collegiale, nel verbale dello scorso 26 aprile, infatti, aveva disposto come da sorteggio la collocazione alla posizione numero 1 della scheda la lista ‘”Siamo Petronà” e “Arietta” con candidato a sindaco Vincenzo Mazzei e alla posizione n. 2 la lista “Nuova era petronese” che vede a candidato sindaco Dario Bolotta.

LA DIFFORMITÀ DELL’ORDINE DELLE SCHEDE

La scheda elettorale consegnata ai seggi per il voto di domenica 25 e lunedì 26 maggio presenta invece un ordine difforme e contrario rispetto a quanto disposto in sede di sorteggio e vede in alto sulla scheda il simbolo della compagine ‘Nuova Era Petronese’ e in basso quella della lista concorrente ‘Siamo Petronà e Arietta’. Difformità sfugguta anche al controllo dei seggi elettorali. Le operazioni di voto comunque stanno comunque procedendo regolarmente e si concluderanno nel pomeriggio quanco inizierà lo spoglio