Trema il Sud Italia, terremoto di magnitudo 6.2 nel Cosentino

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00.12 della notte tra l’1 e il 2 giugno in Calabria, con epicentro nel Cosentino.

L’epicentro è stato localizzato dall’INGV a una profondità di 250 km, a 41 km a ovest di Cosenza.

Secondo le prime informazioni non si sarebbero registrati danni a cose e persone. L’intensità del sisma è stata tale da essere percepita in tutto il sud Italia, da Napoli a Palermo.

immagine dal sito dell’INGV

(ITALPRESS).