Elezioni in Calabria, AVS lancia la sfida: «Vincere e mandare Occhiuto all’opposizione»

Elezioni, AVS lancia la campagna in Calabria con Tridico, puntando alla vittoria e attaccando Occhiuto sulla sanità e sul Ponte.

LAMEZIA TERME – Dalla convention lametina di Alleanza Verdi Sinistra per la presentazione dei candidati delle tre circoscrizioni, parte un segnale di ottimismo per il campo largo guidato da Pasquale Tridico. I leader nazionali di AVS, Bonelli e Fratoianni, accanto al candidato presidente e a Mimmo Lucano, applauditissimo in sala, tutti all’unisono hanno espresso piena fiducia sull’esito del voto del 5 e 6 ottobre. Nella sala davvero piena, anche il sindaco di Corigliano e tanti altri amministratori, arrivati da diverse località della Calabria.

BONELLI E FRATOIANNI: ATTACCO FRONTALE A OCCHIUTO

Angelo Bonelli, non appena ha iniziato a parlare della partita che si sta per giocare ha detto: «Tante bugie sono state raccontate in questa regione. Vinciamole queste elezioni e mandiamo all’opposizione Occhiuto!».

E Nicola Fratoianni non è stato di meno. «Si dice che si sta riducendo il distacco? No, noi queste elezioni le vogliamo vincere. Questa terra ha bisogno di discontinuità». Pasquale Tridico ricordando le prime fatiche di agosto quando si è dovuto mettere in tempi rapidissimi liste e programmi, ora non ha dubbi: «oggi siamo forti, siamo più forti di loro. Abbiamo la consapevolezza che noi vinceremo le elezioni». Tanti gli abbracci e gli attestati di stima per Mimmo Lucano. «Sono qui – ha detto -insieme a tanti altri per una Calabria migliore a prescindere da come andrà la vicenda sulla presunta incandidabilità sono con tutti voi. Io credo che con Pasquale Tridico possiamo avere un governo nel segno del cambiamento. Occorre puntare sulla Sanità pubblica. Basta con i regali a quella privata».

ELEZIONI IN CALABRIA, L’ATTACCO ALLE ISTITUZIONI E AL PONTE SULLO STRETTO DI AVS

Dai leader di AVS non poche sono state le frecciate nei confronti del governatore della Calabria uscente e soprattutto è stata data una versione differente rispetto a quella che Occhiuto ha dato ai Calabresi sulle sue dimissioni e contestuale ricandidatura. Per Fratoianni: «Il colpo di mano di Occhiuto dimostra il disprezzo per la Calabria, lo ha messo in atto perché aveva guai di tipo politico e non solo giudiziario». Come dire, Occhiuto temeva che non sarebbe stato più candidato dal centrodestra che già stava pensando ad un altro. Bonelli ha aggiunto: «Occhiuto ha utilizzato le istituzioni come se fossero di sua proprietà. Il suo fallimento è sancito dai settantamila calabresi che vanno a farsi curare fuori, lo testimoniano le famiglie calabresi che non riescono avere gli stessi diritti di quelle lombarde».

E sul Ponte ha evidenziato: «il suo assenso ha fatto uno scippo autorizzato, non ha difeso i calabrese, ha difeso un’operazione truffaldina». «Occhiuto sei inadeguato, sei uno che si è fatto fregare i soldini da Salvini» – ha detto in rima. Parlando con i giornalisti di temi nazionali ha puntato il dito verso quella che ha definito l’irresponsabilità della destra sul clima d’odio. «Ho ricevuto minacce di morte. Dicono che vengono a prendermi sotto casa. Io non ho la scorta, non posso fare tranquillamente una passeggiata con mia figlia. Non ho ricevuto la solidarietà della Meloni. Aspetto ancora un suo messaggio».

LE PROPOSTE DI TRIDICO PER “UNA NUOVA PRIMAVERA”

Nel suo intervento Tridico ha parlato di «una nuova primavera per la Calabria». Tra le sue ricette: ha prospettato un patto con le tre università. Poi ha detto «ci batteremo per la Sanità Pubblica». Altro impegno per la viabilità, «non ci sono strade e qui si sperperano i soldi per il Ponte che è anche un pericolo dal punto di vista ambientale». E ancora «un’agenda dello Sviluppo locale un dottorato industriale. «Vogliamo creare 4 poli di formazione tecnologica – ha spiegato – E sul reddito di dignità «attorno vi creeremo progetti di formazione collegandoli ai fondi europei».