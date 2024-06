Botricello: Estate 2024, tra mare, cultura e divertimento

3 minuti per la lettura

Lavori pubblici, mare con spiagge attrezzate e un ricco programma di eventi: Botricello è pronta ad accogliere i turisti per l’estate 2024.

BOTRICELLO (CATANZARO)- Una stagione estiva all’insegna del comfort e del divertimento. Coinvolti tutti gli assessori e gli uffici comunali per una programmazione a 360 gradi. L’Amministrazione Comunale di Botricello, guidata dal sindaco Saverio Simone Puccio si è attivamente impegnata per garantire una stagione estiva all’insegna del comfort e del divertimento. «Il grande impegno portato avanti dagli stessi amministratori e dagli Uffici comunali che hanno recepito le linee guida e gli atti di indirizzo formulati dalla stessa amministrazione. Botricello – ha detto il sindaco Puccio- ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento turistico per quanti scelgano la Calabria per trascorrere le proprie vacanza».

Per i lavori connessi alla stagione estiva: sono iniziati i lavori di rifacimento di alcuni tratti di rete fognaria e di manutenzione dell’impianto di depurazione. Sono in corso i lavori di rifacimento di un lungo tratto di rete fognaria in via Palinuro, strada a ridosso della zona a mare che in passato ha creato problemi.

Per l’impianto di depurazione, «già funzionante» ha evidenziato Puccio, sono in corso due interventi distinti. Uno destinato al totale rifacimento della linea di depurazione utilizzata per la stagione estiva e praticamente in via di ultimazione. L’altro al potenziamento dei macchinari necessari per la depurazione e i sollevamenti. Entrambi gli interventi sono stati finanziati dalla Regione Calabria, tenendo fede all’attenzione del governatore calabrese Roberto Occhiuto sul tema della tutela ambientale.

Sempre in questa direzione,con un terzo finanziamento regionale, «inizieranno a breve i lavori di bonifica straordinari destinati a tutta l’area di via Ferrovia che in estate registra non poche problematiche anche sul tratto di rete fognaria». E, ancora, «d’importanza anche i lavori di rifacimento di Corso De Riso che – annuncia Puccio- inizieranno nei prossimi giorni».

Un importante intervento di bonifica, salvaguardia e messa in sicurezza ha interessato una parte della pineta situata lungo il fronte mare. Dopo anni di incuria e abbandono. Il sindaco ha quindi emesso un’ordinanza contingibile e urgente per la rimozione di sterpaglie infestanti e di alcuni alberi ormai morti e pericolosi. L’intervento si è reso necessario per scongiurare incendi nella preziosa pineta, come già avvenuto lo scorso anno. Ma anche per evitare pericoli per l’incolumità pubblica per la presenza di alberi malsicuri. Questo ha permesso di dare una maggiore fruibilità della pineta in piena sicurezza, mentre sono in programma ulteriori azioni di valorizzazione. Sempre sulla zona del lungomare, per la prima volta dopo diversi anni sono state pulite le griglie per la raccolta delle acque meteoriche presenti sul tratto viario.

Fondamentale anche l’attenzione prestata ai servizi. Quasi completata la pulizia sulle spiagge libere che in questi giorni saranno dotate anche di appositi cestini e delle passerelle di accesso. «La novità di quest’anno sarà rappresentata dall’installazione delle docce gratuite sulle spiagge pubbliche», annuncia Puccio. Avvisando: «confermate anche le giornate dedicate alla sicurezza in mare nei mesi di luglio e agosto in collaborazione con la Società Italiana Cani di Salvataggio (Sics)».

Rispetto all’intrattenimento e alle manifestazioni artistiche e culturali, quasi pronto il ricco programma di eventi che sarà suddiviso in due fasi. A luglio le iniziative si svolgeranno nella centralissima Piazza Stazione e nelle aree del paese, mentre ad agosto le attività si trasferiranno sul lungomare. Il ricco programma di eventi prevede concerti di vario genere e per ogni età, manifestazioni culturali, spettacoli e attività sportive, anche grazie alla collaborazione con le associazioni che hanno inteso adoperarsi per il bene e la promozione della cittadina.