Lamezia, “grana” per Murone: richiesta condanna per la consigliera Caruso

Richiesta condanna per la consigliera Caruso a Lamezia. Chiesti 5 per Anna Maria Caruso in processi legati al fallimento di una società.

LAMEZIA TERME – Alla vigilia del primo consiglio comunale (convocato per l’’8 luglio prossimo) c’è una prima “grana” politica per la maggioranza che sostiene il sindaco Mario Murone. Per la consigliera comunale di Forza Italia (la più votata della lista forzista alle comunali del 26 e 27 maggio scorsi) Titina Caruso, che durante la campagna elettorale era stata inserita tra 23 candidati impresentabili dalla Commissione parlamentare antimafia, è stata chiesta una condanna a 4 anni nel processo che la vede imputata per trasferimento fraudolento di valori in concorso.

Il pm ha chiesto la condanna a 5 anni anche per Giuseppe Cristaudo, 4 anni per Anna Maria Caruso e 5 anni per Antonio Caruso i quali, secondo le accuse, avrebbero tentato di distrarre i fondi della “Caruso group”. La prossima udienza quando dovrebbe essere emessa la sentenza è stata fissata al 18 settembre. Il tutto rientra in una inchiesta più ampia della Procura. E’ infatti in corso il dibattimento relativo a un altro processo, sempre nell’ambito del fallimento della Caruso Group srl operante nel settore della gestione di videogiochi ed apparecchi da intrattenimento (udienza 11 luglio prossimo) per concorso in bancarotta fraudolenta che vede imputata Titina Caruso, Giuseppe Cristaudo e Pasquale Cristaudo (quest’ultimo accusato di intestazione fittizia in concorso) nell’ambito dell’operazione chiamata “Tyche 2” eseguita nel 2017 dal Nucleo di Polizia Tributaria della Finanza di Catanzaro, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme.