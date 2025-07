Processo Andromeda: Anzalone e Torcasio assolti da omicidio e condannati per mafia

2 minuti per la lettura

A Lamezia, nel processo Andromeda bis, Anzalone e Torcasio assolti da omicidio ma condannati per mafia; Gagliardi condannato per omicidio e mafia.

LAMEZIA TERME – Assolti dall’accusa di concorso in omicidio e condannati per associazione mafiosa e un’altra condanna è stata emessa per concorso omicidio e associazione mafiosa. Questa la sentenza emessa al processo d’appello bis nei confronti di Angelo Anzalone, Vincenzo Torcasio e Alfredo Gagliardi. I primi due assolti dal concorso in omicidio (il pg aveva chiesto l’ergastolo) e condannati a 10 anni Anzalone e 6 anni e 8 mesi Torcasio (quasi interamente scontati) per associazione mafiosa (entrambi difesi dall’avvocato Antonio Larussa. Per concorso in un altro omicidio è associazione mafiosa è stato condannato a 20 anni Alfredo Gagliardi (difeso dagli avvocati Larussa e Francesco Gambardella).

Il processo d’appello bis si è tenuto dopo che a ottobre 2020 la Cassazione aveva annullato con rinvio le pesanti condanne per l’accusa concorso in omicidio, Angelo Anzalone e Vincenzo Torcasio, alias “giappone”, che erano stati ritenuti responsabili di concorso nell’omicidio di Antonio Torcasio (Vincenzo Torcasio è stato accusato di aver avuto il ruolo di “specchietto”), avvenuto nel maggio del 2003 davanti il commissariato di Lamezia Terme, nonché ritenuti responsabili di associazione mafiosa nell’ambito del processo Andromeda tenutosi contro la cosca Iannazzo – Cannizzaro – Daponte.

LA STORIA DEL PROCESSO E LE DECISIONI PRECEDENTI

Anzalone e Torcasio erano stati condannati dal gup in primo grado al processo con il rito abbreviato Andromeda (febbraio 2017) all’ergastolo Anzalone e alla pena di 30 anni Torcasio per concorso nell’omicidio di Antonio Torcasio e per associazione mafiosa. Nel primo processo d’appello (luglio 2018) era stata confermata la condanna all’ergastolo per Anzalone, mentre era stata ridotta la pena da 30 a 16 anni di reclusione per Vincenzo Torcasio.

Nell’ottobre del 2020, la Corte di Cassazione aveva annullato la condanna di entrambi per il solo reato di omicidio e aveva rinviato per il nuovo giudizio in Corte d’appello in diversa composizione, che, ora, ha emesso la nuova sentenza sempre nell’ambito processo Andromeda scaturito dall’omonima operazione che nel 2015 fu coordinata dalla Dda che contestò, a vario titolo, per 34 imputati, l’associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni, armi e per alcuni imprenditori concorso esterno in associazione mafiosa, mentre i tre imputati (fra cui Alfredo Gagliardi e Angelo Anzaloni, accusati di concorso nell’omicidio di Vincenzo Torcasio, omicidio avvenuto il 23 luglio 2003 a Falerna” quando rimase ferito Vincenzo Curcio). Tutti omicidi commessi nell’ambito della guerra di mafia fra i Torcasio e i Cannizzaro.