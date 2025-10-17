Lamezia, fallimento Caruso Group, tre condanne e due assoluzioni

2 minuti per la lettura

Lamezia, fallimento Caruso Group, tre condanne, tra cui una consigliere comunale, per un capo d’accusa e altrettante assoluzioni per altra imputazione e altre due assoluzioni

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Tre condanne per un’imputazione, tre assoluzioni per altro capo d’accusa e altre due assoluzioni. Il Tribunale di Lamezia Terme si è così pronunciato in relazione al processo celebrato per il fallimento della Caruso Group. In particolare, il Tribunale ha assolto Titina Caruso (consigliera comunale di Forza Italia), Giuseppe Cristaudo e Pietro Antonio Caruso in ordine ai contestati riconducibili ai prelievi dal conto corrente della società, perché il fatto non sussiste, e ha condannato per la residua imputazione, a quattro anni Giuseppe Cristaudo e Pietro Antono Caruso, nella qualità di presunti amministratori di fatto, e Titina Caruso, quale socia, alla pena sospesa di due anni.

Sono stati invece assolti da ogni accusa Anna Maria Caruso, difesa dall’avvocato Domenico Villella, mentre per Antonella Vitiello, difesa dall’avvocato Salvatore Cerra, è stata dichiarata la prescrizione (a entrambi sono stati restituiti tutti i beni sequestrati).

Le richieste del pm

Come si ricorderà, a giugno scorso, per la consigliera comunale di Forza Italia (la più votata della lista forzista alle comunali del 26 e 27 maggio scorsi) Titina Caruso (nei confronti della quale durante la campagna elettorale la Commissione parlamentare antimafia l’aveva inserita tra 23 candidati impresentabili) il pm aveva chiesto una condanna a 4 anni per l’accusa trasferimento fraudolento di valori in concorso. Il pm aveva inoltre chiesto la condanna a 5 anni anche per Giuseppe Cristaudo e 4 anni e Anna Maria Caruso e 5 anni per Antonio Pietro Caruso i quali, secondo le accuse, avrebbero tentato di distrarre i fondi della “Caruso group”.

L’inchiesta che ha portato alle condanne sul Caruso Group di Lamezia Terme

Il tutto sempre nell’ambito del processo scaturito dal fallimento della Caruso Group srl operante nel settore della gestione di videogiochi ed apparecchi da intrattenimento per cui gli imputati erano accusati anche di concorso in bancarotta fraudolenta in relazione all’operazione chiamata “Tyche 2” eseguita nel 2017 dal Nucleo di Polizia Tributaria della Finanza di Catanzaro, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia. I difensori degli imputati, gli avvocati Giuseppe Spinelli per Titina Caruso, insieme all’avvocato Salvatore Gigliotti, per Pietro Antonio Caruso, e Salvatore Cerra, hanno annunciato di attendere di leggere le motivazioni della decisione per l’impugnazione della sentenza, in virtù del già parziale esito positivo del primo grado.