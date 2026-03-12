3 minuti per la lettura

Spaccio di droga, avviso conclusioni indagini per 21 indagati fra Lamezia e l’hinterland.. Sequestro di sostanza stupefacenti.

LAMEZIA TERME – Il punto di smistamento era in località Pullo (come il nome dell’operazione) di Sant’Eufemia Lamezia. L’attività di spaccio, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe inoltre svolta nei quartieri di Nicastro e Sambiase, nonché a Falerna, Gizzeria, Curinga e Nocera Terinese. Gli investigatori della Polizia di Stato sono quini venuti a capo di una vasta rete di spaccio di eroina, cocaina, hashish e marijuana la cui indagini, iniziate nel 2021, sono ora sfociate nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal procuratore facente funzioni di Lamezia, Vincenzo Quaranta, nei confronti di 21 persone (di cui uno arrestato in flagranza di reato) accusati, a vario titolo, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione di armi comuni e munizionamento.

A notificare il provvedimento della Procura di Lamezia i poliziotti del Commissariato e della Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme – Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria – della Squadra Mobile di Catanzaro e con l’ausilio dei canti antidroga di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Palermo, pattuglie di Vibo Valentia, Cosenza e Siderno e del Commissariato di Bovalino (RC).

LE INDAGINI SULLO SPACCIO DI DROGA A LAMEZIA

Le indagini, svolte nel 2021 dagli investigatori della Sezione investigativa del Commissariato di Lamezia Terme, sono state sviluppate mediante osservazione, controllo e pedinamento, sequestri di eroina, cocaina, hashish e marijuana, oltre a numerosi riscontri investigativi sul territorio anche con immagini della videosorveglianza, Secondo quanto ricostruito, gli indagati sarebbero stati in grado di approvvigionarsi rapidamente di ingenti quantitativi di droga, tra cui cocaina ed eroina provenienti anche dalla Locride, nonché marijuana reperita nel comprensorio lametino.

Per il traffico di tali quantitativi, gli indagati avrebbero utilizzato locali e ambienti appositamente selezionati al fine di eludere eventuali attività di intercettazione o monitoraggio. Le indagini avrebbero consentito di individuare i principali canali di approvvigionamento, distribuzione e spaccio. Sarebbe emerso anche che alcuni indagati avevano la disponibilità di armi oltre che un articolato sistema di distribuzione sul territorio, con compiti differenziati tra gli indagati coinvolti: dalla gestione dei rapporti con i fornitori alla custodia e all’occultamento dello stupefacente, fino allo spaccio al dettaglio.

Terreni agricoli come base logistica

In particolare, è stata accertata – allo stato delle indagini – la disponibilità di terreni agricoli in località “Pullo”, utilizzati anche come base logistica per l’occultamento della sostanza stupefacente mediante interramento in contenitori idonei. In tale ambito è stato sequestrato circa un chilogrammo di marijuana suddiviso in sei buste in cellophane (di cui una contenente circa 500 grammi e cinque contenenti complessivamente 49 ovuli del restante quantitativo), circa 100 grammi di eroina già suddivisa in otto involucri e ulteriori 9 grammi di hashish già dosati.

È stata altresì accertata l’esistenza di una piantagione di marijuana in località Caria, nel territorio di Lamezia Terme, rinvenuta e sequestrata nel mese di agosto 2021. Nel corso dell’operazione, sono state eseguite anche perquisizioni personali e locali, su disposizione della Procura, che hanno portato all’arresto in flagranza di uno degli indagati e il deferimento a piede libero di altri, per detenzione di sostanze stupefacenti.