Lamezia, rissa in centro fra i locali della movida: 7 assolti, una condanna

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Assolti i sette imputati nel processo per il reato di rissa aggravata : è la sentenza del giudice per i fatti avvenuti a Lamezia del 2019. Una sola condanna per lesioni.

LAMEZIA TERME – Tutti assolti per rissa aggravata (solo una condanna per lesioni). Il giudice monocratico del tribunale di Lamezia, ha, infatti, assolto sette imputati perché il fatto non sussiste, dal reato di rissa aggravata: Stefano Astorino (difeso dall’avvocato Antonio Larussa), Francesco Gigliotti (difeso dall’avvocato Antonio Larussa), Giancarlo Mascaro (difeso dall’avvocato Lucio Canzoniere), Salvatore Lanzo (difeso dall’avvocato Ramona Gualtieri), Davide Scardamaglia (difeso dall’avvocato Ramona Gualtieri), Massimiliano Arzente e Luca Caruso (difesi dall’avvocato Armando Chirumbolo). Il pm aveva invocato per tutti pene variabili dagli 8 mesi a 2 anni e 8 mesi.

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Le difese hanno sostenuto l’inesistenza del reato di rissa aggravata in costanza dell’inesistenza del requisito di specie delle parti contrapposte. Uno solo degli imputati, Astorino, su richiesta del pm, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per lesioni aggravate.

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I fatti risalgono al 2019 quando i sette furono raggiunti da altrettante ordinanze cautelari firmate dal gip (su richiesta della Procura e in base alle indagini della Polizia) per aver partecipato ad una rissa scatenatasi nella notte tra il 21 e 22 febbraio davanti un locale del centro. Quella notte un giovane era rimasto ferito alla testa dal lancio di uno sgabello in ferro sul marciapiede antistante il “Proud Mary” sul corso Numistrano di Lamezia. Da lì sono poi partite le indagini che fecero scattare le misure cautelari.

Come si ricorderà, quelle movimentate e violente risse della movida lametina accadute vennero ricostruite (grazie anche alle immagini delle telecamere) e si giunse alle identificazioni dei “protagonisti” e quindi all’emissione nei loro confronti di misure cautelari. I poliziotti del commissariato, infatti, eseguirono in un primo momento ordinanze cautelari nei confronti di 10 giovani lametini e, successivamente, di altri tre.