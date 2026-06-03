Lamezia, sparò dieci colpi di pistola a padre e figlio rom, 54enne condannato a dieci anni

1 minuto per la lettura

Lamezia, sparò dieci colpi di pistola a padre e figlio rom dopo un’aggressione, 54enne condannato a dieci anni dal gup con l’abbreviato

LAMEZIA TERME – Il pm Emanuela Costa aveva chiesto 12 anni. Alla fine Francesco Gallo, 54 anni, al termine del processo celebratosi con il rito abbreviato, ha ricevuto una condanna a 10 anni di reclusione dal gup di Lamezia Rosario Aracri.

Gallo è accusato del duplice tentato omicidio del 23 ottobre del 2025 avvenuto in via Cilea al quartiere Savutano. Gallo avrebbe sparato alcuni colpi di pistola ferendo padre e figlio, Giovanni Bevilacqua, 66 anni e Cosimo Bevilacqua di 42 anni, i quali avrebbero aggredito su via delle Terme Gallo e i suoi familiari. Nell’immediatezza Gallo si recò al il quartiere dove vivevano i suoi aggressori per chiarire la situazione e, in seguito a un ulteriore tentativo di aggressione nei suoi confronti, ferì con colpi di pistola colpendo al torace e alle gambe sparando 10 colpi contro padre e figlio.

Da qui l’accusa di duplice tentato omicidio, armi e ricettazione. Alcune ore dopo la sparatoria, accompagnato dal proprio difensore, avvocato Renzo Andricciola (che nella precedente udienza aveva depositato una perizia balistica) Francesco Gallo si costituì ai Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme e quelli della locale stazione di Sambiase, confessando l’accaduto e posto ai domiciliari. Al processo si sono costituiti parte civile i familiari di padre e figlio con l’avvocato Roberto Sorrenti.