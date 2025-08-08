2 minuti per la lettura

La magistrata Briguori tra i destinatari del premio Aurunco alla seconda edizione: «Le mie radici sono a Montepaone»

MONTEPAONE – Ci sarà anche Paola Briguori, presidente uscente dell’Associazione dei magistrati della Corte dei Conti, fra quanti riceveranno, il prossimo 13 agosto, il premio “Aurunco”, istituito dall’amministrazione comunale per conferire riconoscimenti a personalità che hanno contribuito, mediante il loro impegno, a promuovere e far conoscere il nome di Montepaone.

Già avvocata, Paola Briguori è magistrata della Corte dei conti da più di vent’anni. È stata la prima presidente donna dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti. È stata vice procuratore generale della Corte dei conti presso la Procura Generale e attualmente svolge le funzioni di consigliere presso il Collegio del Controllo Concomitante nella Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

È anche giudice presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma e presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università La Sapienza di Roma.

LE RADICI

Le sue radici sono a Montepaone, dove torna d’estate. «Il Premio Aurunco – ha detto la nota magistrata al Quotidiano – è per me un riconoscimento che mi onora profondamente. Sono certa che mia madre, calabrese doc di Montepaone, ne sarebbe stata fiera, così come i miei nonni che mi hanno trasmesso l’amore per questa terra. Montepaone – dice ancora – è parte della mia storia personale e familiare: da bambina vi trascorrevo tutte le estati, da giugno a settembre, ed è qui che ho imparato a conoscere e amare il Mare Ionio – per me il mare per eccellenza – e questa parte di Calabria, autentica, generosa e ancora troppo poco conosciuta».

CAPARBIETÀ

Ricevere questo premio, per Briguori, significa anche essere «testimone di un’appartenenza» che sente viva. «Forse – osserva – è proprio da questa terra che ho ereditato il carattere caparbio che mi ha accompagnata nel mio percorso professionale, fino a diventare la prima donna presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti, in un contesto ancora segnato da scarsa presenza femminile nei ruoli apicali, nonostante le donne rappresentino il 60% della magistratura contabile».

La Giunta di Montepaone, in occasione della seconda edizione del premio, ha individuato tra i destinatari anche Graziella Viscomi, sostituta procuratrice presso il Tribunale di Catanzaro, monsignor Gregorio Montillo, già vicario arcivescovile, l’azienda agricola Migliarese e la pittrice Lady B.