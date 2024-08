Sindacato Fsp, Brugnano: «Vetrina della droga, offesa alle forze dell'ordine»

2 minuti per la lettura

Il segretario del sindacato Fsp di polizia, Giuseppe Brugnano, condanna il negozio di Catanzaro che ha allestito la vetrina con un riferimento all’uso di droga.

CATANZARO- L’allestimento di una vetrina in un negozio di profumi della provincia di Catanzaro, con un evidente richiamo al consumo di cocaina, ha scatenato un’ondata di sdegno e indignazione. Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato, ha definito l’accaduto «inaccettabile». «Questo – ha detto il poliziotto- è l’unico aggettivo che si può attribuire alla scelta di quell’esercizio commerciale per aver allestito la vetrina con un evidente richiamo al consumo di cocaina». Brugnano, poliziotto del sindacato Fsp, interviene così, a muso duro, sulla scelta del negozio di profumi nella provincia di Catanzaro. Una vetrina allestita con un evidente richiamo al consumo della droga con tanto di banconota da cento euro arrotolata che ha fatto intervenire anche il segretario di Fsp.

«Non ci interessa trovare – continua Giuseppe Brugnano – alcuna giustificazione di marketing e soprattutto non ci interessano le spiegazioni. Bene hanno fatto la dottoressa Isolina Mantelli e il dottore Giuseppe Raiola ad evidenziare la vicenda. Ma, il caldo di agosto non deve essere la scusa perché la protesta resti isolata. C’è di mezzo l’educazione collettiva dei nostri giovani. C’è di mezzo lo sbeffeggio. Lo sbeffeggio di cui, con questa inaccettabile provocazione, si sentono oggetto tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine che quotidianamente combattono, a tutti i livelli, contro la cultura della morte che la droga diffonde in maniera subdola».

Il poliziotto segretario nazionale del sindacato di Polizia ha poi proseguito: «Qualsiasi iniziativa Mantelli e Raiola vogliano intraprendere per fermare questo scempio sociale, noi saremo al loro fianco. La legalità – conclude Giuseppe Brugnano- non è una questione di slogan ma di fatti».